Bagnaia se quedó sin gasolina hasta en dos ocasiones en los libres de Portugal

Pecco Bagnaia sigue viviendo un momento dulce en MotoGP. El vigente campeón del mundo de la clase reina, gran líder de la pretemporada 2023, llegó al Gran Premio de Portugal como gran favorito, y aunque en la matinal tardó en encontrar el ritmo, cerró la primera jornada con el tercer mejor tiempo de la clasificación.

"Estoy contento", declaró el de Ducati al término de un día en el que se quedó tirado hasta en dos ocasiones.

"No ha sido el mejor comienzo de año porque hemos tenido dos banderas rojas y me he quedado sin combustible dos veces. Pero todos somos novatos con este nuevo calendario y puede haber errores". "Pero yo sabía que solo tenía tres vueltas y di cuatro", asumió, autocrítico.

El sábado tendrá lugar la primera carrera al sprint, gran novedad de la temporada, y Bagnaia cree que es "el mejor momento posible para probarlo".

"Me hubiera gustado probar en duro delantero, pero llovió, y por la tarde las dos banderas rojas me dejaron sin tiempo", añadió. "Pero Martin lo ha usado y estaba contento, así que lo probaremos mañana. En cualquier caso, creo que tenemos que acostumbrarnos a este nuevo formato. Aunque eso no quita que me resulte un poco extraño pensar que mañana es la primera carrera".

Bagnaia también dejó una de las imágenes de la jornada, salvando un lowside al más puro estilo Marc Márquez. "Es la primera vez que hago algo así, y estoy muy orgulloso de mí. Pero ha sido un poco de suerte, porque cuando he sentido que perdía el tren delantero he sacado el codo y eso me ha ayudado a mantenerme encima de la moto. Es la primera vez que tengo ese tipo de reflejo y tener este tipo de habilidad es bueno".

Por desgracia, la otra imagen del día no fue tan bonita. Pol Espargaró se fue al suelo en la curva 10, y el fuerte impacto contra las barreras de protección obligó a paralizar la actividad en pista. "La primera [bandera roja] estaba bien, pero la segunda era evitable. Sin esta grava no hubiese sido bandera roja".

"Fue una caída fuerte, pero no tan grande. Cuando Pol llegó a la grava empezó a acelerar. Llevamos cuatro años pidiendo que haya cambios en materia de seguridad en este circuito. La primera vez que corrimos aquí le envié una foto de la grava a Franco Uncini; su tamaño no era normal".

"El año pasado, cuando llevé la grava al box todo el mundo se reía de mí. Y nada cambió, hasta el accidente de Di Giannantonio [en los test]. Tuvieron tiempo de cambiarlo, y que creo que es algo de lo que hay que hablar en la comisión de seguridad", zanjó.

