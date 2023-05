Bagnaia: "Márquez lleva la estrategia de coger rueda a otro nivel"

Marc Márquez es el protagonista del Gran Premio de Francia de MotoGP. Después de su lesión en la primera carrera en Portimao, el ocho veces campeón del mundo está volviendo este fin de semana a la competición en el Circuito Bugatti de Le Mans, una vez que el equipo médico del campeonato al fin le dio el 'apto' para correr.

Con el de Cervera se han intensificado algunos debates del paddock, como el del chasis de Kalex que el #93 pudo probar este viernes durante las dos sesiones de entrenamientos libres, y otros que suelen tenerle en el punto de mira, como sus caídas buscando el límite [hoy se fue dos veces al suelo, una en la P1 y otra en la P2], y también el de la estrategia de buscar rueda.

Y es que Márquez lleva unos años siendo señalado por esta circunstancia, en ocasiones antes de la lesión pero especialmente después del calvario que ha pasado desde Jerez 2020. El español ha reconocido en múltiples ocasiones desde entonces que, primero por sus problemas físicos y después por el nivel de la Honda, su estrategia más clara para ser rápido los viernes y los sábados era la de chupar una rueda para asegurarse un buen puesto en parrilla.

Esto no suele gustar a algunos pilotos, y uno que lo ha criticado en su regreso es Pecco Bagnaia. El vigente campeón del mundo tuvo que detenerse en pista y meterse en boxes durante la P2 de este viernes en Le Mans para evitar que Márquez hiciera un crono más rápido siguiéndole.

Al término de los entrenamientos, el italiano señaló al español en un encuentro con distintos medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "En Malasia, el año pasado, Márquez demostró que después de caerme yo, hizo una vuelta solo y se metió en primera fila", comenzó Bagnaia.

"Es Marc Márquez, todos sabemos la velocidad que tiene. Es una estrategia que yo no comparto, porque en clasificación o cuando hago la vuelta rápida quiero ir solo. Cada uno tiene su estrategia, pero la de coger rueda Márquez la lleva a otro nivel. Si tú te paras y pones el pie a tierra, él hace lo mismo. No sé cuál es el motivo que le lleva a hacer eso", continuó al respecto.

Está claro que la estrategia no gusta a un Bagnaia que también sufrió este viernes la persecución de otros pilotos, como Jorge Martín, que reconoció que la rueda de Pecco le había salvado para asegurar un puesto en Q2. El campeón de 2022 también lo consiguió, aunque en la novena plaza y sufriendo.

Así explicó su jornada: "Hasta la última tanda estaba bastante preocupado. Fui perdiendo sensaciones a medida que pasaba el día, porque no logramos hacer trabajar la goma trasera debidamente. Por la mañana fue todo bien menos la vuelta rápida. Por la tarde, monté la misma goma media trasera y no me encontré a gusto", dijo, aunque a pesar de todo pudo superar el corte.