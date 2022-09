Cargar el reproductor de audio

Maverick Viñales aterrizó en Alcañiz con las ideas claras: luchar el domingo por la victoria. Sin embargo, su evolución se vio truncada el sábado por la mañana, cuando no fue capaz de lograr el pase directo a la Q2.

Obligado a pasar por el primer entreno clasificatorio, Viñales tuvo que forzar para poder colocarse entre los dos primeros, y terminó yéndose a la grava en la rápida y siempre problemática curva 2. "Encima en la dos; no podía haber sido en una más lenta", bromeó el piloto de Aprilia con la prensa.

"Era un time-attack, no tenía las cosas en su sitio y aún así apreté a tope. Los datos dicen que he entrado rapidísimo, pero como [la curva] la hacía bien me la he jugado", explicó entre risas. Y es que, aunque ese error lo dejó fuera de la lucha por la pole y le retrasa hasta la decimosexta posición, es la primera caída de Viñales en lo que va de curso.

Pero su sonriso se borró al hablar de por qué tuvo que pasar por la Q1. "Hoy es un día para entender muchas cosas", reconoció. "Desde la mañana me he encontrado mal con la moto, y no entendíamos por qué. En el FP4 he cambiado de moto y he vuelto a ir rápido. Tenemos que entender qué es lo que ha pasado con la segunda moto, sobre todo de cara a mañana. Iba más rápido con gomas usadas en la moto de la tarde que en la de la mañana con gomas nuevas. No era normal".

De cara a la carrera de mañana, 'Mack' no se pone límites. "Tengo la mentalidad abierta. Iré a tope, eso está claro. Creo que podemos hacer una buena carrera; no la que esperaba, pero se puede hacer un buen resultado. Pero lo más importante es entender por qué por la mañana no funcionaba y al cambiar de moto volví a ir rápido. En la Q2 me caí porque iba muy 'enchufado', pero es lo que hay".

Además, cree que hay suficientes puntos de adelantamiento como para acometer una remontada. "Hoy corría bastante la moto. Creo que [la recta] es un punto en el que puedo adelantar. Pero las Ducati corren, y tengo unas cuantas delante. Pero hay muchos otros sitios en los que podemos adelantar, como la [curva] doce, la catorce... Me veo bien, con ganas y motivación, y mañana saldremos a por todas", concluyó el catalán.

