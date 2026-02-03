Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Sepang

Razgatlioglu: "No es fácil cambiar el estilo de pilotaje, pero necesito hacerlo"

Toprak Razgatlioglu sigue tratando de adaptarse a MotoGP, y este martes llamó la atención al usar un colín sin aerodinámica. El turco acabó el Día 1 del test de Sepang 20º.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu sigue acumulando kilometraje en el circuito de Sepang. Tras disputar el Shakedown que abrió el invierno de MotoGP en su condición de rookie, el tricampeón del mundo de Superbikes ha afrontado este martes su cuarto día de ensayos en Malasia, el primero junto al resto de la parrilla, en el arranque del test colectivo.

En esta ocasión, el turco se vio superado por el otro corredor novato de 2026, Diogo Moreira. Mientras que el brasileño, con su primera caída en la clase reina incluida, terminó 19º con un 1:58.682, Razgatlioglu quedó justo detrás, 20º con un 1:58.887. El joven talento de Antalya siguió tratando de poner a punto su Yamaha M1 con motor V4, e incluso llamó la atención al montar un colín trasero unido al asiento sin aerodinámica.

El pupilo de Kenan Sofuoglu explicó cómo lleva el proceso de adaptación a una moto tan distinta a la que venía pilotando hasta ahora, en WSBK: "La moto es un poco diferente por la altura", empezó diciendo Toprak, que mide 1.85 metros.

"Al final del día, he utilizado el asiento más alto, el antiguo, con la aerodinámica. Me siento mejor, porque la moto se frena más fácilmente, se controla mejor la parte trasera, y también en algunas curvas con el acelerador me siento un poco mejor".

"Pero quizá mañana por la mañana utilice directamente el asiento antiguo, porque ahora el alerón es muy importante. No estoy seguro del manillar, estoy muy contento con el nuevo, pero en algunas curvas no me resulta fácil inclinarme, porque es demasiado alto. Pero ya veremos, porque ahora mismo no está mal. Si voy a bajar el manillar, este es un poco difícil de adaptar, pero ya veremos mañana", siguió.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Así, el #07 tiene una moto con manillar alto, y la máquina es alta de por sí. Cuestionado sobre si existen muchas diferencias respecto al resto de compañeros de Yamaha, explicó: "Sí, pero ellos lo usan al estilo antiguo [el manillar], como la moto del año pasado, lo usan así. Yo lo uso de manera un poco diferente, porque para mí tener el asiento más bajo es muy importante. Pero, de todos modos, solo estoy probando".

Sobre lo que ha aprendido en frenada, volvió a incidir en que debe cambiar el estilo de pilotaje, y en ello está trabajando: "Solo he aprendido un poco, sobre todo en algunas curvas un poco más, y sigo sin mantener la velocidad en las curvas, pero estoy intentando cambiar mi estilo de pilotaje. No es fácil hacerlo, pero lo necesito, porque en algunas curvas hay que pilotar al estilo Moto2. Ahora mismo no me resulta fácil, me cuesta mucho", cerró.

Oriol Puigdemont

