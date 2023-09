Quartararo: "Ha sido una de las peores carreras de mi vida"

Fabio Quartararo sufrió una carrera al sprint 'anónima' en Misano. Prácticamente no se le vio, salió 13º en parrilla y llegó a la meta en la misma posición. Un resultado que el 'Diablo' describe como poco menos que una "catástrofe".

Y eso que el francés pudo acabar en ese puesto por una sanción impuesta a Johann Zarco, por haber sobrepasado demasiadas veces los límites de la pista, un problema recurrente durante la prueba del sábado. Tras hacer una salida decente, se quedó estancado en el pelotón durante las 13 vueltas de carrera, incapaz de realizar el más mínimo ataque a sus rivales. En resumidas cuentas, una situación tan difícil como viene siendo habitual para el de Yamaha.

"Ha sido una de las peores carreras de mi vida, creo", dijo el campeón del mundo de 2021. "Sobre todo en términos de diversión, simplemente. El ritmo no era muy, muy malo, pero cuando estás detrás de un piloto, o de varios, y no puedes adelantar... Ellos [ganan ventaja] acelerando, tú recuperas en frenada, y así... Era realmente complicado. Fue una carrera que no disfruté en absoluto".

En declaraciones a Canal+ Francia, Quartararo dijo que estaba "contra la pared". Un sentimiento ligado a la obstinación de la casa de Iwata y a la sensación de que no siempre se le escucha o se le sigue, como lamentó el viernes después de tener que probar el paquete aerodinámico de la M1 durante los entrenamiento.

El galo cree que existe "un poco" de malentendido en la comunicación interna: "Si estamos equivocados y estamos abiertos a hacer mejoras, acepto este tipo de posición [de Yamaha]. Pero si acepto esta postura y nadie está abierto a hacer cambios, empieza a ser más complicado", añadió.

"Ayer perdimos la oportunidad de pasar a la Q2", repitió. "Podría haber salido undécimo o duodécimo, no lo sé. Pero en cualquier caso perdimos una tanda en la que podríamos haber probado algo, que estamos usando hoy y que probamos esta mañana, y podría haber sido mejor. Así que es una verdadera lástima que a veces perdamos el tiempo en cosas que estamos seguros de que no van a funcionar", añadió tajante.

Preguntado un poco más tarde sobre la impresión de que piloto y equipo no están en la misma onda, el #20 explicó: "Me gustaría que me dejaran a mi aire. Yo envío información, y me gustaría que esa información se tuviera en cuenta y se utilizara. La envío, pero se topa con un muro. Es bastante complicado, y habrá que hacer cambios. A lo mejor me escuchan, pero no dan el paso para mejorar de verdad, o tardan mucho. Eso es en lo que realmente vamos a tener que trabajar", finalizó.