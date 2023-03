Martín: "Teníamos el potencial para ganar"

Cargar el reproductor de audio

Jorge Martín ha comenzado bien la temporada 2023, aunque no de una manera perfecta. El piloto del Pramac lideró varias vueltas de la primera carrera al sprint de la historia de MotoGP este sábado en el Gran Premio de Portugal, y acabó luchando por la victoria contra Pecco Bagnaia, aunque finalmente el triunfo acabó cayendo del lado del vigente campeón del mundo.

El español respondió así a todas las expectativas que le colocaban como hombre a vigilar en el nuevo formato adoptado por MotoGP para los fines de semana, dada su habitual explosividad. Sin embargo, no se conformó con la segunda posición en Portimao y se lamentó porque su objetivo no era otro que la victoria final.

El piloto madrileño reconoció a Motorsport.com al término de la carrera corta que los neumáticos elegidos no eran sus favoritos y que eso, y otras variables como el viento, le acabaron lastrando en su búsqueda del triunfo.

Así lo explicó: "Me encontré bastante mal con la goma blanda trasera, pero hice lo mismo que el resto para no jugármela. Salí bien, pero cometí algunos errores cuando me coloqué el primero. Estaba un poco nervioso y con el viento no era fácil porque en cada vuelta era distinto, y no era fácil ser constante. Me puse delante y abrí un hueco, pero en la última vuelta ya escuché la moto de Pecco", comentó.

"Con ese viento y la goma delantera dura no podía hacer mis líneas de trazada. Una pena porque teníamos el potencial para ganar. Este resultado es como un sexto en una carrera normal, así que todo eso que nos llevamos. Tengo claro que mañana podemos pelear por la victoria", finalizó, pensando ya en lo que le depare el domingo.

Además, Martín también confirmó que, al contrario de lo que podía imaginarse, la carrera al sprint también tiene su parte de gestión: "Quizás todo el mundo esperaba que no tuviéramos que gestionar en una carrera de 12 vueltas, pero eso no es así; al final todo el mundo gestiona. En mi caso, la goma trasera y, aún así, llegamos al límite", continuó.

Sin embargo, para finalizar el español quiso sostener sus buenas sensaciones con la Ducati: "Fue interesante, me lo pasé bien y confirmé que en frenada vuelvo a ser competitivo, que era un poco lo que quería confirmar", cerró un Martín que llegará al domingo como segundo clasificado del Mundial.

