Martín: "No venía nada convencido, pero tanto en mí como en la moto hubo un cambio"

Jorge Martín no las tenía todas consigo de cara a este fin de semana. Ya en Barcelona y posteriormente en su llegada a Misano, para la rueda de prensa del jueves, el madrileño avisó de que el Gran Premio de San Marino de MotoGP podría ser complicado para sus aspiraciones, mientras tenía la vista puesta en carreras futuras, que teóricamente le irían mejor. Pero la segunda cita italiana del año ha resultado ser todo lo contrario.

Después de volar y hacer la pole en la clasificación, el de San Sebastián de los Reyes venció este sábado la carrera al sprint por delante de Marco Bezzecchi, a quien doblegó bien con el paso de las vueltas, gestionando mejor las gomas. Además, también le recortó cinco puntos a Pecco Bagnaia, quien tras sufrir con sus lesiones, como el piloto del Mooney VR46, finalizó tercero por delante de Dani Pedrosa.

Tras dejar la distancia en la general en 45 puntos de cara a la carrera del domingo, Martín no pudo ocultar su alegría por el triunfo, que mantuvo que era inesperado. El #89 lo achacó a los cambios en este tiempo, no solo en la Ducati, sino personales y también a la hora de pilotarla.

"No venía nada convencido a esta pista, pero está claro que tanto en la moto como en mí, hubo un cambio", empezó diciendo Martín. "Yo, además, he aprendido a pilotar mucho mejor la Ducati", continuó, antes de analizar la jornada del sábado, donde no encontró facilidades en carrera.

"Hice una pole increíble. En la carrera no me lo pusieron nada fácil. He infundido un ritmo rápido y luego vi que Bezzecchi se acercaba un poco y eso me dio un poco de miedo. Luego vi que cometía otro error y se quedaba un poco, y allí respiré", siguió.

El español, que espera ser "más consistente el domingo", explicó además cómo fue su gestión con el paso de las vueltas: "Me guarde un pelín en las frenadas para conservar un poco la goma trasera. Si hubiera tenido que sacar un par de décimas más, las habría sacado, pero con más riesgo", afirmó, dando a entender que aún tenía un poco más.



Finalmente, Martín expresó sus expectativas para el domingo, donde estará confiado, a pesar de que espera a Bagnaia: "A ver si puedo repetir la salida este domingo. Obviamente, creo que Pecco del sábado al domingo se acercará. Pero ninguno se ha sentido tan cómodo como yo con la goma media. Puedo ser más consistente con ella. Espero poder repetirlo mañana, pero estoy mentalizado para que sea una carrera entre dos o tres pilotos", remató Jorge.

