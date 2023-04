Binder: "Ahora tengo una buena moto para hacer un buen trabajo"

La victoria en la carrera al sprint de Termas de Río Hondo pareció más inesperada, pero Brad Binder se reconfirmó este sábado venciendo la prueba corta del Gran Premio de España en Jerez. La carrera a 12 vueltas del coronó al piloto de KTM, confirmando su buen estado de forma en este nuevo formato del fin de semana en MotoGP. El sudafricano superó a su compañero de equipo, Jack Miller, mientras que entre medias se situó en el podio el defensor del título, Pecco Bagnaia.

Binder demostró estar en su mejor momento, logrando ser incisivo tanto antes de la bandera roja como en la reanudación. A pesar de que se podría pensar que iba a ir a tope, el sudafricano prefirió dosificar, atacando en el momento decisivo y ganando su segunda carrera al sprint de las cuatro disputadas en la temporada 2023.

"Hoy ha sido realmente un día fantástico, hice una gran salida en la reanudación y conseguí ponerme en cabeza", explicó Binder, que explicó cómo planteó su carrera. "No me sentí muy bien en las dos o tres primeras vueltas, luego conseguí mantenerme detrás de Jack e intenté ser lo más limpio posible hasta las dos últimas, en las que me dije que podía intentarlo. Lo di todo hasta el final y llegaron los resultados, así que tengo que dar las gracias a KTM, a todo el equipo y a Dani Pedrosa por volver y ayudarnos tanto. Estoy deseando que llegue mañana".

La carrera larga será otra historia, pero Binder cree que puede estar en la pelea el domingo. El objetivo es repetir victoria, con una moto que por fin puede ser realmente competitiva: "Me he sentido bien otros días en el pasado, pero nunca he estado tan delante. Creo que ahora tengo una buena moto para hacer un buen trabajo y que todos estos años de dificultades me han ayudado. La temporada es muy larga, intentaremos ganar la carrera de mañana y luego ya veremos".

Junto con Pecco Bagnaia, Binder es el único que ha conseguido subir a lo más alto del podio en este formato: "Creo que la carrera al sprint es bonita cuando sales delante, cuando tienes que intentar adelantar no es fácil porque no hay muchas vueltas. Pero ha sido genial y estoy disfrutando mucho con este formato, aunque sigo prefiriendo la carrera larga. Mañana, sin embargo, habrá batalla de principio a fin e intentaré traer a casa algunos puntos".

La victoria de Jerez también se suma a su gran remontada en Argentina. Sin embargo, Binder espera no tener que pasarse las carreras remontando desde la parte trasera de la parrilla, sino salir en cabeza más a menudo: "A veces hay condiciones que juegan a tu favor, no pensaba que iba a hacer tan buena salida, pero la hice y espero no tener que hacer siempre este trabajo duro de remontar cada fin de semana", finalizó.

