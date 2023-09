Bezzecchi se ve con más opciones para la carrera larga de Montmeló

El del Gran Premio de Catalunya no está siendo un fin de semana fácil para Marco Bezzecchi. En general, con el poco agarre que ofrece el asfalto del trazado, todos los pilotos de Ducati han sufrido un poco, a excepción de Pecco Bagnaia.

Pero, viendo su trayectoria en esta temporada 2023 de MotoGP, fue sorprendente ver al piloto del Team VR46 terminar décimo en la clasificación y octavo en la carrera al sprint. Eso sumado a la accidentado FP2 que tuvo en la mañana del sábado, por una caída y un problema técnico. A pesar de todo, el piloto de Rimini parece afrontar con optimismo la carrera larga del domingo.

"Mañana tenemos tiempo para intentar hacerlo un poco mejor. Soy bastante optimista, en el sentido de que hoy ha sido un día difícil, pero en la sprint he entendido algo interesante. Es innegable que no estoy contento con la octava posición, pero he hecho una buena salida y hemos mejorado un poco", dijo el italiano.

"He rodado muy poco esta mañana, porque he tenido un problema en una moto y me he caído con la otra, así que básicamente sólo he dado una vuelta. Hemos probado un cambio que queríamos hacer esta mañana, así que nos hemos arriesgado un poco en la sprint después de dejar la moto como estaba en la clasificación, y he encontrado algunas mejoras. Mañana, con el neumático medio detrás, espero poder seguir así", añadió.

La esperanza de Bezzecchi es que ese compuesto pueda ayudarle a encontrar algo de ritmo y consistencia para tal vez durar un poco más, ya que todos los pilotos fueron fuerte con la goma blanda, castigándola durante la carrera.

"Los datos de los últimos días de todos los pilotos de Ducati serán de gran ayuda. Me sentí bastante bien con el medio el viernes y también fui bastante rápido, aunque no tanto como Bagnaia o las Aprilia. Pero estaba en la partida, así que soy bastante optimista: estoy seguro de que mis chicos encontrarán algo en la moto que la haga ir un poco mejor, y yo lo daré todo para que así sea", explicó.

Hoy no sólo el neumático trasero ha sido un quebradero de cabeza, sino también el delantero. "No es fácil, porque esta es una pista que pone mucha tensión en la parte delantera, así que yo también estaba luchando un poco. La diferencia es que la trasera es más fácil de gestionar cuando se desgasta, porque no te quita confianza ni seguridad en la moto. En cambio, cuando tienes problemas con la parte delantera, aunque sólo sea durante unas vueltas, te quita las sensaciones y no puedes hacer nada", finalizó el transalpino.