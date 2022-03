Rins: "Prefiero trabajar solo que ir desesperado buscando rueda"

Cargar el reproductor de audio

El de Suzuki había sido el más rápido en la primera jornada del fin de semana inaugural de la temporada, y mantuvo su crono del FP2 como el más rápido hasta la Q2, en la que los doce pilotos más rápidos del fin de semana iban a buscar la primera pole position del año.

Sin embargo, la presencia del viento en Losail perjudicó a las Suzuki que vieron, nuevamente, cóomo los problemas de los sábados del año pasado volvían a manifestarse.

Al final, Alex Rins saldrá desde la cuarta fila de la parrilla, décimo, mientras que Joan Mir, su compañero, lo hará dos posiciones más adelante.

"Ha sido una Q2 con un resultado inesperado, la décima posición, y el octavo puesto de Joan, no era lo que queríamos, creía que haríamos una primera o segunda fila", admitió contrariado el barcelonés.

"Nos ha sucedido lo del año pasado, no podemos traccionar bien en inclinación saliendo de la curva, los ingenieros están trabajando en ello", apuntó.

Pese a que Rins se esperaba estar luchando por la pole, el resultado final tiene algunos matices positivos.

"He terminado décimo, pero a 0.4 de la pole, que no es nada, una moto de distancia, así que al final tenemos algo más de velocidad en la recta, eso nos ayudará a mantener la posición y no perderla como pasaba antes, ahora hay que analizar lo que ha podido pasar y ya situarnos en óptica de carrera".

Rins, que estuvo el año pasado reclamando la figura de un team manager en el que apoyarse, valoró el primer fin de semana con Livio Suppo.

"Contento con Livio, nos ha ido diciendo cositas, consejitos que la verdad es que los echaba en falta", reconoció.

Tanto Rins como Mir hicieron sus dos salidas a pista en la Q2 solos, sin buscar rueda, pero con otros pilotos detrás que les usaron de liebre, una estrategia que quizá fue errónea.

"Puede ser, no sé cómo han hecho los tiempos los otros, lo que es cierto es que hemos hecho las salidas solos y tirando de otros pilotos, como Aleix Espargaró o Enea Bastianini, que están quinto y segundo, pero prefiero salir solo, haciendo mi trabajo que no ir desesperado detrás de nadie siguiendo una rueda, nosotros hacemos nuestro camino y que salga lo que tenga que salir", se mostró crítico con los sigue rueda.

El de Suzuki quiso acabar con un tono más positivo su comparecencia.

"Nos esperábamos mucho mejor resultado en la Q2, pero no estamos tan lejos, no estoy contento, pero no estamos a un segundo y medio del primero, como antes. Tenemos un buen ritmo, en el FP4 no lo he podido sacar porque estábamos probando cosas en la moto, pero tenemos ritmo y solo falta decidir con qué neumático salimos a la carrera", zanjó Rins.