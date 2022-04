Jorge Martín: "Esta pole vale por dos o por cuatro"

Cargar el reproductor de audio

Por la mañana el de Pramac Ducati estaba a un segundo largo de los más rápidos y sufrió una caída destrozando bastante la moto, por lo que se vio obligado a pasar por la Q1 por primera vez esta temporada.

Sin embargo, en el FP4, el español empezó a mejorar sus tiempos, luego pasó por la Q1 con el mejor tiempo y en la Q2 no sólo se llevó la pole, sino que marcó el mejor tiempo jamás conseguido en esta pista (2.02.039), batiendo el récord histórico de Marc Márquez en 2014.

"La verdad que ha sido un día un poco raro, no me encontraba cómodo para nada, ni para hacer un buen tiempo ni para el ritmo, tenía dudas incluso de que entraría en la Q2. Hemos hecho un gran FP4, cambiado algunas cosas que me han dado confianza y hemos tenido mejor feeling", explicó.

"Es un poco la experiencia lo que me está ayudando hacer estas mejoras, esta pole cuenta por dos o por cuatro, porque las cosas estaban muy difíciles y logramos solucionarlas. Tengo que dar las gracias al equipo porque han trabajado mucho, han acabado la moto después de la caída (al final del FP3) cuando faltaban cinco minutos para empezar el FP4. Sin duda, tengo un gran equipo", se congratuló.

Pese a que a una vuelta Martín se ha convertido en un especialista absoluto, lleva dos este año y cuatro primeras filas en total, el ritmo de carrera es otra historia.

"Estoy con ganas de mañana, no sé que ritmo tenemos, no estamos fatal pero no para ganar, sin embargo hemos encontrado algo que nos va a dar confianza para la carrera", apuntó.

"Creo que en esta pista cualquier pequeño detalle es importante, un pequeño cambio en una curva te da una diferencia de tiempo, he mejorado las frenadas, he dado gas antes… son detalles que me han ayudado a mejorar hoy"

"El año pasado en esta pista no estaba ni para el top 10 y acabé quinto y mirando el podio. Fabio Quartararo tiene mucho ritmo, creo que yo estoy mejor con altas temperaturas, no puedo ir con la blanda delante así que cuando baja la temperatura con el neumático duro voy mejor", explicó.

"Veremos mañana cómo van las cosas, creo que puedo aguantar porque físicamente estoy bien".

Jorge Martín saldrá primero mañana en parrilla, con nada menos que cuatro Ducati a sus espaldas.

"Prefiero luchar con Ducati que con otras marcas, seguro que Marc Márquez puede llegar, las Suzuki están fuertes, pero hay que estar atentos porque las diferencias son pequeñas. La carrera será divertida como siempre", zanjó el madrileño.