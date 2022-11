Bastianini: "Fue uno de los días más difíciles de mi vida"

Cargar el reproductor de audio

Enea Bastianini no partirá desde la mejor posición para disputar la tercera posición de la general. El italiano, que compite con Aleix Espargaró y Jack Miller por el bronce, clasificó en 13ª posición, tras una mala jornada en la que se fue al suelo hasta en dos ocasiones.

El italiano, que mantuvo sus opciones al título hasta el pasado Gran Premio de Malasia, vivió en Valencia un día muy difícil: "Ha sido uno de los días más difíciles de mi vida", aseveró el de Ducati ante los medios una vez terminada la sesión clasificatoria.

"Mi velocidad era buena, pero no tuve demasiada suerte. Esta mañana tuve un problema en la parte trasera de la moto, pero no llegamos a entender cuál. Cambiamos toda la moto, y perdimos mucho tiempo. Cuando volví a pista, me caí porque los neumáticos estaban fríos. Después de eso, me resultó imposible clasificarme para la Q2. Después me volví a caer en la segunda vuelta con neumático nuevo".

La Bestia, sin embargo, es consciente de que en una carrera de MotoGP todo puede pasar, y admite que salir 13º "no está tan mal", aunque no era su "objetivo".

"Mañana será importante atacar desde el principio. Tengo que cambiar mi mentalidad, porque normalmente ataco al final [de carrera]. Pero si mañana quiero conseguir algo tendré que empujar desde la salida", dijo a la prensa.

Será un enfoque bastante diferente al que habitúa a tener, y es uno de los pilotos que llega a final de carrera con los neumáticos más enteros. "Tenemos que revisar los datos para entender cómo gestionar la carrera de mañana. Seguramente tengamos que cambiar un poco la puesta a punto respecto a la que usamos normalmente, pero tenemos que verlo".

Cuando le preguntaron por un eventual encontronazo con Pecco Bagnaia, que se juega el título, Enea admitió "no saber" a qué atenerse. "Para mí es importante tirar. Supongo que dependerá de dónde esté Aleix. Pero quiero hacer mi carrera sin tener que estar pensando en demasiadas cosas", dijo Bastianini, que en 2023 compartirá box con Pecco en el equipo oficial.

