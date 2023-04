Alex Márquez, fuera de la sprint de Austin tras vomitar en carrera

Cargar el reproductor de audio

Alex Márquez sufrió este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de las Américas 2023 su primer cero de la temporada. El piloto de Gresini no estaba nada mal posicionado, quinto mediada la manga corta de MotoGP. Sin embargo, unos problemas de salud inesperados le sobrevinieron y acabó en el suelo.

Y es que, mientras rodaba, el piloto español comenzó a sentirse mal por unos dolores intestinales. Como consecuencia, acabó vomitando y cayéndose, lo que le hizo perder todas sus opciones de este sábado, que ya empezó torcido con una mala salida. Así lo explicó tras la carrera a DAZN.

"No sé si el podio era factible, pero sí la quinta plaza. Hemos empezado mal la carrera, sobre todo con la salida. He salido muy mal, en la primera curva lo he podido arreglar más o menos. Luego he intentado no ponerme nervioso e ir paso a paso, sabía que aquí adelantar era difícil. Era un poco descarte, porque en la recta de atrás cada vuelta alguien se iba largo y era muy fácil cometer errores", dijo el catalán.

"En mitad de carrera me he empezado a encontrar un poco mal de la barriga y justo cuando me he caído en esa frenada he vomitado. El cuerpo ha entrado en colapso, algo me ha sentado mal de la comida aunque he comido igual que siempre. Pero por lo que sea he vomitado, he soltado freno, y al volver a darlo he entrado en el ápice demasiado inclinado. Luego cuando he vuelto a la oficina he vuelto a vomitar", añadió sobre su estado de salud el campeón de Moto3 y Moto2.

Sin embargo, Márquez es positivo pensando de cara a mañana, aunque vuelve a poner el foco en la salida: "Será una carrera larga y dura. Tenemos ritmo, hoy podía mantenerlo así que estoy contento por ello. Y nada, a mejorar la salida, que es el punto clave. El formato largo, por lo que hemos visto en los Libres 3, me da algo más".

"La salida es algo que con esta moto me está costando, tiene un embrague diferente a la Honda y si tuviera que cambiar algo de esta moto respecto a ella es las salidas. Pero bueno, no todo puede ser bueno. Mañana me conformaría con una salida estándar y pasar tercero con el grupo de cabeza. Sería importante que Pecco Bagnaia, que tiene algo más, hiciera camino", continuó.

Al hilo de Bagnaia, ganador de la carrera al sprint, Márquez fue preguntado por el incidente ocurrido en la Q2, cuando el vigente campeón se paró en el pit lane para evitar que le cogiera rueda. Márquez lo explicó así: "La gente lo ha malinterpretado un poco. Lo ha visto como una batalla entre él y yo y no era tanto eso, sino que teníamos dos pilotos más atrás. Y claro, nosotros estábamos primero y segundo y ni él ni yo queríamos tirar de todo el tren. Al final ha tirado de Marini, pero yo no quería hacerlo. Era más ese juego, no una batalla entre él y yo", finalizó.

