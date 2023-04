Rins: "Este tiempo no viene porque me guste el circuito”

Cargar el reproductor de audio

Alex Rins ha sido uno de los grandes hombres del viernes en el Circuito de las Américas. El piloto del LCR cuadró dos entrenamientos libres muy sólidos en Austin y cerró la jornada como el tercer piloto más rápido en la combinada de tiempos, con un crono de 2:02.395 que le dejó a apenas 217 milésimas del mejor registro, firmado por Jorge Martín.

Así, el piloto español acabó además como el mejor piloto de Honda y como el único dentro del corte de la Q2, mientras que por ejemplo Joan Mir se tuvo que conformar con la undécima posición. Y eso después de reivindicarse este jueves dentro de la marca del ala dorada, al comentar que se sentía desaprovechado por su experiencia a la hora de desarrollar las motos.

Los entrenamientos dieron cuenta de esta capacidad, pues Rins consigue este gran resultado tras apenas dos grandes premios disputados. Tras los entrenamientos, el catalán habló ante distintos medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y precisamente hizo hincapié en su trabajo y en la importancia de la adaptación.

"Este circuito es muy distinto con esta moto que con la Suzuki. Ya dimos un paso adelante en Argentina", comentó Rins. "Uno necesita algo de tiempo para adaptarse a una nueva moto después de seis años con otra distinta".

"Marc Márquez es un piloto fantástico que coloca la Honda en su nivel máximo de rendimiento. Pero hay que seguir dando pasos. Estoy contento más que sorprendido. Estamos trabajando bien, y este resultado es a base de trabajo. Este tiempo no viene porque me guste la pista. Esta mañana no puse el blando", añadió, al hilo de su desempeño en ambas sesiones de entrenamientos.

Alex Rins, Equipo LCR Honda 1 / 1 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Además, Rins volvió a confirmar su preferencia con su chasis habitual en comparación al de Márquez, que ya pudo probar en Termas de Río Hondo: "Desde esta mañana, me centré en los dos chasis que tengo a mi disposición, en el de Marc y en el mío, y me siento más cómodo en el mío".

Por último, el piloto de Barcelona habló de varios aspectos de Austin: "Este circuito, con los baches, empieza a ser peligroso. Las caídas se dan en los sitios más críticos, a ver si hablamos otra vez en la Comisión de Seguridad", dijo. "En los cambios de dirección es más difícil con esta moto que con la Suzuki", finalizó.