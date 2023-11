Rins: "En las primeras vueltas con la Yamaha mi sonrisa fue muy grande"

El español, que sigue recuperándose de la lesión en la pierna izquierda que ha arruinado su temporada, dio un total de 54 vueltas al circuito de Cheste, con un mejor registro que le dejó a 1,3 segundos de Maverick Viñales, el más veloz. Tras un breve paso por la escudería LCR, donde se encontró mucho más a gusto con el grupo humano de Lucio Cecchinello que con el trato recibido por parte de Honda, el español se une a Fabio Quartararo, en un tándem que busca impulsar la recuperación de Yamaha en el peor momento la historia de la marca de los diapasones.

Entre las delicadas condiciones de la pista, muy fría, y su todavía justo estado físico, Rins se lo tomó con calma. Primero hizo un trabajo de adaptación a una M1 que sintió "muy larga", para después, ya por la tarde, incrementar un poco la intensidad, comenzando a adaptar ciertos aspectos de la puesta a punto de Quartararo, con la que partió de base. El barcelonés, que prefirió no realizar ningún intento de vuelta rápida para no malbaratar esfuerzos ni neumáticos, destacó dos cosas por encima de todo: las sensaciones que le transmitió el prototipo, y la atención recibida cada vez que se detuvo en el taller.

"En las primeras vueltas mi sonrisa fue muy grande. Es verdad que he notado una serie de diferencias respecto de la Honda, que no voy a poder comentar. Hay que recordar que vengo de un equipo satélite, y este es oficial. He tenido mucha gente escuchando, incluso más que en Suzuki. Se les ve muy entregados. Estoy muy contento de poder explicar las cosas a tanta gente", resumió el #42, que anima a su nuevo vecino de taller a formar un frente común para rescatar a Yamaha.

"Fabio y yo tenemos que ir unidos, de la mano. Los comentarios de los dos son similares. Yendo en la misma dirección creo que podemos dar mucha información para mejorar la moto", añadió el corredor, quien, a pesar de haber completado su séptimo ejercicio en la categoría de las motos pesadas, ya ha defendido los colores de tres fabricantes, todos ellos japoneses.

A pesar de no haber tenido demasiado tiempo, el catalán tuvo la oportunidad de probar dos paquetes aerodinámicos. Según reconoció, uno de ellos le gustó y tiene recorrido. "Trajeron dos paquetes aerodinámicos nuevos. Hasta donde me alcanza la experiencia con esta moto; uno de ellos me ha gustado mucho, porque permite que la rueda se pegue más en el suelo, y la moto gana estabilidad", puntualizaba el único corredor que el curso pasado fue capaz de ganar con Honda (Austin).

Con el parón de dos meses antes del estreno en Malasia, a principios de enero, Rins se centrará en recuperarse completamente de los problemas que arrastra en la pierna izquierda. "La condición física me ha limitado un poquito, sobre todo en las curvas a la derecha. Este invierno me centraré en hacer máquinas, en hacer recuperación y reposo. Es una cuestión de regeneración del hueso", remachó Rins.