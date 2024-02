Rins: "El nuevo motor de Yamaha es más rápido que el de Valencia"

Nuevo equipo, vida nueva. Alex Rins afronta esta temporada 2024 de MotoGP con un nuevo cambio de marca, tras dejar Honda, donde no se sentía del todo valorado, por Yamaha, otra fábrica buscando salir del fondo de la parrilla, y que este año contará con las ayudas del nuevo sistema de concesiones de la categoría reina.

Por el cual, el piloto español volvió a subirse a la M1 en los últimos días, en el Shakedown de Sepang, que anteriormente estaba reservado a pilotos debutantes y probadores. Fue la primera piedra de un camino que Rins espera que desemboque en victoria, algo que logró en HRC (la única de los del ala dorada en 2023) y en Suzuki. Y un camino que este lunes vivió la presentación de la nueva moto de los de Iwata para esta campaña, previa al test de Sepang, que contará con todos los pilotos.

Tras el evento, el #42 explicó cómo sintió la moto en el Shakedown de Malasia, ya que la moto contó ya con varias novedades, especialmente desde el punto de vista del motor, tal y como prometió Massimo Meregalli al término del año pasado.

"Me sentí muy bien inmediatamente, el primer día que me monté en la moto, en el Shakedown", empezó Rins ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Estoy muy feliz de tener esta sensación porque ayuda a probar cosas y a ser rápido pronto. Estoy feliz de la forma en que estamos trabajando y en que estamos abordando todo, así que estamos en el buen camino".

El catalán también habló de la aerodinámica, un apartado en el que Yamaha no se ha prodigado especialmente: "Hasta el año pasado, sí, éramos conservadores o no encontramos el camino. En el Shakedown, vi que KTM está trayendo un montón de cosas en términos de aerodinámica, un montón de evoluciones. No vimos a Ducati o a Aprilia. Nosotros hemos probado algo diferente, algunas alas diferentes que ayudan un poco a pilotar, a girar, a tener menos 'wheelie' en la moto".

Pero la conclusión que extrae Rins es que Yamaha ha dado un cambio desde que debutara con ellos en Cheste: "La forma en que Yamaha está trabajando ahora... La sentí muy diferente en comparación al test de Valencia. Sí, fue sólo mi primer día de clase, pero ya lo sentí diferente, así que estoy muy feliz. La verdad es que en Valencia, y el primer día aquí en Malasia, cuando me subí a la moto, enseguida me encontré bien. Me sentí cómodo muy pronto. Así que me recuerda a los viejos tiempos, como con la Suzuki".

Tras ello, Rins fue preguntado sobre si la actual base de la Yamaha se siente como un paquete ganador, a lo que respondió así: "Estamos en el camino. Todavía tenemos nuevas piezas para probar, pero creo que necesitamos un poco más de base, de estabilidad en términos de electrónica y aerodinámica".

"Estamos trabajando mucho en la parte electrónica. Es cierto que ahora la respuesta del motor es, tal vez no agresiva [como dijo Quartararo sobre la nueva unidad de potencia]. Es como más rápido. Este nuevo motor es más rápido que el que probé en Valencia. Pero no puedo decir mucho porque no he tenido mucha experiencia con esta moto", siguió el barcelonés, que explicó que en el Shakedown no hicieron tanda larga, algo previsto para el tercer día de test.

Posteriormente, detalló cómo avanza su lesión, la fractura de pierna derecha que hizo que se perdiera buena parte de la campaña 2023: "Mi pierna está mucho mejor que en Valencia. Pilotando la moto, no siento casi dolor. Así que estoy bastante contento con este progreso, porque hemos trabajado muy duro durante este invierno. Cuando me levanto, los primeros pasos me cuestan un poco. No se si esto viene de todo el material que tengo dentro. Tengo muchos tornillos. Así que todavía tenemos que esperar un poco para quitarlos. Pero sí, seguro que estaré al 100%".

Rins señaló luego a una dirección clara en su etapa en Yamaha: "Por supuesto, el objetivo es ganar. Queremos volver a lo más alto con Yamaha. He ganado con Suzuki y con Honda, con dos fabricantes diferentes. Ahora tengo la oportunidad de ganar con tres. Pero, sinceramente, no es algo que esté siempre en mi cabeza, porque tenemos más cosas en las que pensar. Seguro que daré el máximo. Iré carrera a carrera y veré qué oportunidades tenemos".

Y por último, comparó su nueva moto con la Suzuki, una máquina que siempre se ha asimilado a la de Iwata: "Es bastante parecida a la Suzuki en cuanto a motor, chasis. Me pareció mejor en estabilidad de frenada en comparación con la Suzuki. Esta moto me permite tener más rendimiento en la frenada", finalizó.