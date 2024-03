Rins cree que necesita "hacer algo diferente" a Quartararo

Alex Rins terminó 13º en la carrera larga del Gran Premio de Portugal del pasado domingo, seis puestos por detrás de su compañero de equipo, Fabio Quartararo, en el que fue su segundo fin de semana con Yamaha tras irse de Honda y del equipo LCR.

Aunque el resultado fue mejor con respecto al 16º puesto obtenido en la prueba principal del Gran Premio de Qatar, en el que Yamaha en general se mostró muy poco competitiva, el español tuvo los mismos problemas en Portimao que en Losail.

Después de haber confiado en la puesta a punto de Quartararo como línea base hasta ahora, Rins siente que tiene que tomar una dirección diferente, con el fin de obtener un mejor dominio de la especificación de 2024 de la M1.

"Ha sido una carrera dura", dijo el barcelonés de 28 años tras sumar sus primeros puntos con Yamaha. "Estas dos carreras que he hecho, Qatar y Portugal, no han sido como esperaba. Tenemos que trabajar un poco más por nuestra cuenta. Hicimos pequeños cambios en la moto pero centrándonos en la puesta a punto que está utilizando Fabio, más o menos".

Alex Rins

"Después de esta carrera, me he dado cuenta de que necesito hacer algo diferente en la moto, porque tengo problemas similares a los de la carrera de Qatar. He tenido muchos problemas con el tren delantero, después de soltar los frenos, al acelerar. Me cuesta girar, no puedo hacer el ángulo [de inclinación]", siguió Rins.

"Es más el setting que mi posición sobre la moto. A mitad de carrera intenté cambiar mi estilo de pilotaje sobre la moto para ver si era capaz de bloquear más la parte delantera, pero no fue suficiente. Así que parece que necesitamos más peso en el tren delantero para que la moto gire".

Cabe recordar que la casa de Iwata organizó un test privado en Portimao este pasado lunes posterior al GP de Portugal, aprovechando el nuevo sistema de concesiones introducido por MotoGP en 2024 para cerrar la brecha entre las marcas japonesas y europeas en el campeonato. Sin embargo, debido a las malas condiciones de la pista, que estaba bastante sucia, prácticamente no se pudo rodar.