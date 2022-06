Rins: "Llevo cinco ceros seguidos, pero voy a salir al ataque"

Cargar el reproductor de audio

El de Suzuki saldrá noveno en parrilla, ni muy lejos de las primeras filas, ni tampoco muy cerca, una posición habitual para Alex Rins que ha demostrado, en otras ocasiones, ser muy capaz de remontar si tiene un buen día y la suerte, en forma de que nadie le tire en la salida, le acompaña.

"A ver cómo va la salida, pero creo que podemos llegar, dependerá un poco del ritmo que impongan Pecco y Fabio, pero creo que sí, por qué no. Hemos salido muchas veces desde estas posiciones y lo hemos recuperado en la salida, en las primeras vueltas. Así que voy a dar mi máximo para poder llegar a los de delante", se puso como objetivo el chico de Suzuki.

"El ritmo que tenemos no es malo, podemos mejorar un poco en carrera, que ya lo hemos hecho otras veces, así que vamos a ver cómo se dan las cosas", añadió.

Rins no puntúa desde la carrera de Portimao, cinco grandes premios acumulando ceros, algo que a cualquier le haría plantearse la carrera con muchas precauciones para intentar acabar. No es el caso de Rins.

"Sinceramente no, me planteo la carrera al ataque. Es cierto que llevamos cinco ceros, pero muchos no por culpa nuestra, pero vamos a ir a por todas".

Este fin de semana Rins ha podido ya utilizar desde el principio la actualización de su paquete aerodinámico, que no pudo probar en los test de Barcelona por el accidente que sufrió en la carrera al tirarle Takaaki Nakagami.

"Lo montamos ya en Alemania y el mío es un poco diferente al que lleva Joan Mir, el suyo tiene como dos alas mientras que mi opción es más ‘segura’, más parecida a la que llevábamos. No quise elegir el otro (el de Mir) porque no tuvimos la oportunidad de probarlo en el test. El que llevamos ahora ayuda más a que no se levante la rueda delantera que el anterior, así que, en principio es mejor".

Con Bagnaia acumulando poles y siendo rapidísimo, y Quartararo sumando victorias y demostrando una gran solidez, uno pensaría que saliendo 9º es más realista pensar en luchar en el segundo grupo por el tercer puesto del podio que tratar de ir a por los dos de delante.

"Es cierto que están siendo muy fuertes, pero por el ritmo que hemos mostrado y por cómo me siento, creo que es realista por mi parte, si salimos bien y recuperamos posiciones, llegar a ellos. Luego ya se verá en carrera, pero me siento fuerte y con ganas de intentarlo".