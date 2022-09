Cargar el reproductor de audio

Faltaban poco más de 15 minutos para el final del FP2 cuando Alex Rins se fue al suelo en la curva 15; un ligero arrastrón sin más consecuencias. El piloto se levantó de la grava y se fue corriendo hacia su moto para tratar de volver al box y seguir con el entrenamiento.

Sin embargo, un comisario lo agarró del brazo al corredor para impedirle ir a buscar la moto y Rins se encaró con él de forma un tanto brusca. El de Suzuki se fue, finalmente, al vial de la pista jurando en arameo.

"Fue un momento de tensión, durante la sesión de Moto2 me he desplazado hasta allí para hablar con el comisario, explicarle lo que ha pasado y aclarar las cosas", ha explicado Rins este viernes en Misano.

"La verdad es que en el momento que me ha agarrado del brazo me ha molestado y no le he dicho unas bonitas palabras. Hay dos tipos de caídas, la de alta velocidad, que te salta el airbag inmediatamente, y la que es más lenta y no salta. Al final fue una caída de 150 Km/h y no me saltó el airbag, pero cuando me ha cogido el comisario lo ha hecho con tanta fuerza que se ha disparado. De ahí viene el enfado, pero ya digo, fui a verle más tarde y solucionamos el tema, ha quedado en una anécdota".

Por la mañana el de Suzuki acabó 8º en los tiempos, pero la caída le condenó a la 14º posición en el FP2 y a estar, provisionalmente, fuera de la Q2.

"Nos ha ido bastante bien el día, lástima de la caída porque nos ha cortado un poco la progresión. He tenido muchos problemas para parar la moto con el neumático medio, pero a la que hemos puesto el duro (delante) me he sentido más cómodo, pero me he caído. Están saliendo los tiempos, no diría que fácil, pero sí bien y creo que si mañana la lluvia nos respeta podemos aspirar a entrar en la Q2".

Con la baja de Joan Mir, Suzuki alinea este fin de semana junto a Rins al japonés Kazuki Watanabe, que fue último y pasó el corte por milésimas.

"Tener un piloto rápido al lado del box siempre es mejor, te motiva y cuando ves que está delante, tratas de mejorar siempre. Creo que estar aquí para Watanabe es un regalo de Suzuki por su trabajo estos años, cuando ha entrado al box todo el mundo le ha aplaudido, así que es un regalo y que lo disfrute", zanjó el barcelonés.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!