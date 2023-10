Rins: "Este noveno puesto es como un podio"

Alex Rins se presentó en Mandalika con la expectación de cómo estaría su pierna derecha, después de fracturársela en la carrera al sprint del Gran Premio de Italia, el pasado mes de junio. El barcelonés estuvo fuera de juego hasta que, hace un par de semanas, forzó para reaparecer en Japón y comprobar de primera mano cómo iba su recuperación, pero ya entonces vio que el dolor aún era demasiado grande y tuvo que retirarse tras la jornada del viernes.

El piloto del Team LCR se puso como objetivo Indonesia, aunque estaba en su mente parar si la cosa no iba como él quería. Sin embargo, después de los primeros entrenos en Mandalika vio que podría aguantar el dolor, aunque claramente le faltaba ritmo después de tantos meses parado. Por eso, el noveno puesto que consiguió este domingo lo sintió "como un podio".

Y es que, si bien es cierto que fue una carrera de eliminación, en la que únicamente terminaron 14 pilotos, nadie podrá quitarle a Rins que acabó delante de Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Raúl Fernández y Franco Morbidelli. Así, se mostró muy contento una vez terminada la acción en pista, por haberlo dado todo y por no haberse rendido, pese a estar la segunda mitad de la carrera programada a 27 vueltas, y en condiciones durísimas de calor, sin el efecto de la anestesia local.

"No dejamos de luchar para poder acabar", empezó diciendo el catalán. "Estoy orgulloso porque no he tirado la toalla. A mitad de la carrera se pasó el efecto de la anestesia y fue durísimo. Además, en esta pista, que es todo a derechas. En ese momento pensé en todo el proceso. En las dos sesiones de fisioterapia al día, en el gimnasio, en el venir hasta aquí".

"Hemos sido la mejor Honda y he pasado a Nakagami. Para mí, esto es como un podio. Son muchos meses sin subirme a la moto. Si ayer terminé deshecho, hoy, deshecho por dos", detalló Rins posteriormente.

El #42 siguió comentando cómo fue su difícil experiencia a bordo de la moto: "Iba muy perdido; pensaba que iba el séptimo pero iba el noveno. Intenté cambiar el estilo de pilotaje y apenas inclinar a la derecha. En las curvas lentas era un palo encima de la moto. Tenía mucho dolor en la pierna. Pensaba que me había pasado algo con los tornillos. Pero el doctor me ha palpado y me ha dicho que está todo bien".

Antes de la siguiente parada del triplete, Australia, Rins intentará recuperarse: "Los próximos días intentaré hacer algo de deporte, caminar. Activar para que la sangre fluya".

De cara a Phillip Island, sin embargo, se antoja difícil repetir su actuación de 2022, edición en la que venció: "Ojalá me pudiera plantear llegar a Australia y pensar en repetir lo del año pasado (victoria), pero eso no es real. Terminé a 22 segundos del ganador [por Indonesia 2023]", finalizó.