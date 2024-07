Remy Gardner: "Claro que voy a salir a competir, sin hacer locuras"

Remy Gardner no esperaba para nada estar en el Gran Premio de Alemania de MotoGP de este fin de semana, pero la lesión de Alex Rins en Assen le abrió las puertas. El piloto español sufrió una durísima caída en la salida de la carrera larga de Países Bajos, en las que sufrió pequeñas fracturas en la mano derecha y en la pierna izquierda. Así, fue sometido a una doble intervención quirúrgica por la que no ha podido viajar a Sachsenring, lo que ha hecho que Yamaha apueste por el australiano.

De esta forma, la marca de Iwata premia a Gardner tras su buen desempeño en el Mundial de Superbikes, donde es séptimo clasificado de la general con una moto satélite, únicamente superado por otro piloto de la fábrica japonesa, Andrea Locatelli con la moto oficial. Pero el italiano no tiene experiencia en MotoGP, como sí la tiene el hijo del campeón de 500cc, ya que corrió con la KTM en la temporada 2022.

Garnder atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, este jueves en su llegada al circuito de Sajonia, y explicó cómo le llegó la propuesta de la fábrica nipona para correr este fin de semana.

"El domingo por la tarde me llamaron y me dijeron que, si me apetecía subir a la MotoGP, Yamaha me quería poner en la moto para Sachsenring. Yo ni lo he pensado, la verdad", empezó diciendo. "Estaba haciendo motocross con Tito [Rabat], estaba lavando la moto en casa y me llamaron, tenía como 25 llamadas perdidas. La verdad es que es un subidón, no lo esperaba para nada. Y lo guay es que te sientes valorado. Lo estás haciendo bien en Superbikes, y aquí tienes tu chuche".

Sin embargo, el piloto oceánico es consciente de que el reto es bastante complicado, sobre todo por cuánto hace que no se sube a una de las motos pesadas, y que, por consiguiente, no debe volverse loco y priorizar WSBK, de la que corre dos rondas este mes: "Es muy difícil. La MotoGP ya sé lo que es, los neumáticos son muy complicados, y hace dos años que no me he subido en una. La Yamaha no es la KTM, es todo para aprenderlo de nuevo y hay mucho trabajo por delante. No hay que precipitarse en ningún momento, porque al final lo que cuenta este año es mi campeonato de Superbikes".

Remy Gardner, en el Mundial de Superbikes

"Lo estamos haciendo bien, estamos en la lucha por el Top 5 del Mundial, y hay que ser conscientes de eso. Lo tomaremos con calma y a disfrutarlo, más que nada. Si salen buenos resultados, que salgan, pero no espero nada. Claro que voy a salir a competir, soy piloto y lo haré lo mejor posible, sin hacer locuras", siguió.

Además, detalló que el circuito alemán siempre ha sido uno de sus favoritos, y dio algunas claves de cómo encararlo: "Sachsenring se me ha dado bastante bien, aquí tengo la que creo que es la victoria más fácil de mi vida, con la Moto2. A mí siempre me ha gustado. Para ser rápido aquí, la moto tiene que girar muy bien en la parte lenta, y que siempre tenga como una velocidad un poco más alta en las curvas pequeñas, ahí puedes ganar tiempo. Y que tengas 'flow' en la parte de la bajada. Mantener la velocidad, no hacer cosas bruscas".

Por último, Gardner llegó a bromear con la posibilidad de darle rueda a Pedro Acosta, quien dijo que Remy tendría que darle rueda a él, porque en Sachsenring es más rápido el australiano: "A Pedro yo le doy rueda, que no se preocupe. En el FP1 ya le enseñaré el camino, que no se preocupe", finalizó.