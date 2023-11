Raúl Fernández: "No entiendo cómo he ido tan rápido, ni por qué"

Mucho ha cambiado el estado de ánimo de Raúl Fernández en los últimos días. El piloto español abandonó el pasado GP de Malasia enfadado con la situación de Aprilia y la escasa fiabilidad de sus piezas, que se ha notado en toda la gira asiática y que también fue clave en Sepang, una cita en general bastante mala para la casa de Noale.

Sin embargo, este viernes en el circuito de Losail, que apuntaba alto para ellos -aunque también lo hacía Malasia-, el madrileño lideró por primera vez un entrenamiento de MotoGP, la Práctica vespertina. Fernández bajó hasta el 1:52.843 para dominar la tabla de tiempos, siendo la mejor Aprilia por delante de Maverick Viñales, tercero, y de Aleix Espargaró, quinto. Una fiesta para los italianos.

Al término de los ensayos libres, el #25 se mostró contento con el desempeño mostrado en la jornada, aunque también contrariado, al no saber cómo y por qué había sido tan rápido, y más después de las malas sensaciones que dejó Malasia en Aprilia y en el RNF Racing.

"La verdad es que no entiendo mucho cómo ni por qué", empezó diciendo. "Es algo que no lo entiendo, pero estoy contento. Hemos sido muy rápidos desde por la mañana, daba igual la goma, la temperatura de la pista, las condiciones... No lo entiendo, y es algo que, si nos ves a todos los pilotos de Aprilia, la sensación es que hemos hecho los últimos, porque creo que ha sido importante terminar un día así".

"No ha sido fácil después de la temporada que estábamos haciendo, y conseguir algo así para el equipo, para Aprilia y para mí ha sido importante, pero sobre todo es entender por qué lo hemos hecho", siguió.

Al ser cuestionado sobre por qué daba la sensación de que los pilotos de Aprilia habían quedado últimos, Fernández se explicó: "Hemos llegado a un circuito en el que en pretemporada fuimos bastante bien. Y Sepang fue bastante difícil para nosotros. Y son dos circuitos [Qatar y Malasia] que más o menos funcionan para nosotros, y aquí sí funciona. Ha sido una grata sorpresa, pero sobre todo hay que entenderlo. Si algún día queremos hacer algo bonito con Aprilia, debemos ser fuertes donde ahora somos débiles".

"Era cuestión de seguir trabajando como lo estábamos haciendo, y que un día llegara. Sigo diciendo que confío mucho en Aprilia, en los jefes, en mi equipo, pero sigo intentando pedir para 2024 más ayuda por parte de ellos. Parece que después de lo que pasó en Sepang lo están haciendo, y espero que el año que viene cambie la situación y podamos ser más constantes", continuó detallando, al respecto de las declaraciones que hizo hace unos días en la antepenúltima parada del calendario.

Y es que Fernández tiene claras sus expectativas: "No estamos para ganar un Mundial ni mucho menos, lo de hoy tampoco es del todo real, pero hay que estar metidos en el Top 10, ese es el objetivo para el año que viene y estamos trabajando desde Misano para 2024".

Al hilo de qué le pide a Aprilia, Raúl también lo tiene claro: "Un poco de todo. Intentar evolucionar todos juntos. La clave de Ducati ha sido tener cuatro motos oficiales. No estoy pidiendo una moto oficial, porque creo que tengo que demostrar mucho para merecérmela, pero creo que también pueden utilizarnos como conejillos de indias. Si lo hacen y no funciona sufriremos, pero creo que será importante en dos o tres años, como ha hecho Ducati. Pido que nos utilicen para evolucionar la moto".

Además, Fernández reveló la reacción de Aprilia tras su queja del domingo, incluyendo una llamada de su CEO, Massimo Rivola: "Pensaba que me echarían una bronca, después del domingo estaba mal y no fueron las formas adecuadas de pedir ayuda. Pero al llegar aquí me llamó Massimo, y fue para pedirme perdón porque me dio a entender que realmente, por parte de Aprilia, tenían que dar un cambio para el año que viene, porque no era normal que una moto se rompiera tanto y tuviera tantos problemas".

De cara al sábado y al domingo, comentó que espera a las Ducati, como viene siendo costumbre: "Hoy las Ducati han estado lejos, y mañana estarán. Pero si somos listos y trabajamos podemos dar otro paso. Intentaremos trabajar para tener ese gap. Cuando Aprilia tiene la posibilidad, y los pilotos la tienen y una moto que funciona, dan el callo y ganan, y hacen podio. Ese es el objetivo para las Aprilia, intentar luchar por el Top 5 cuando la moto funciona", finalizó.