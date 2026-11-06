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MotoGP GP de Qatar

Raúl Fernández: "Cabezón de mí, he frenado con el dedo roto, pero he empezado a pilotar con mi estilo"

Raúl Fernández se sobrepuso a sus problemas en el dedo índice de la mano derecha para pasar a la Q2 en Qatar con el quinto mejor tiempo.

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 18:05

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gran jornada de viernes para Raúl Fernández en el Gran Premio de Qatar. El piloto español venía de tener que retirarse en Malasia tras disputar los Libres 1, por el daño que aún arrastra en el dedo índice de la mano derecha, precisamente el que utiliza para frenar, que se lesionó en el GP de Indonesia. Pero sus sensaciones están siendo claramente mejores en Losail.

Tras ser séptimo por la mañana, aunque en un FP1 más inservible por ser de día y con la pista muy sucia, el madrileño mejoró por la mañana, en una Práctica de noche y a la hora de la carrera, para cosechar el quinto mejor tiempo. El de Trackhouse fue una de las dos Aprilia en el Top 5 (junto a Marco Bezzecchi, tercero), quedándose a 6 décimas del mejor tiempo, el récord de Fabio Di Giannantonio, con un 1:51.014.

Al término del día, Fernández se mostró contento por el avance realizado, a pesar del daño que aún tiene, y de su cabezonería. "El dedo me duele, ayer y esta mañana con el equipo y con los fisios hablábamos de intentar utilizar dos dedos para frenar y restar trabajo al índice. Cabezón de mí, yo con dos dedos no puedo frenar, porque no tengo la sensibilidad o la reacción de ser muy rápido. Tendría que adaptarla. Entonces, mi cabezonería era ir frenando con un dedo, con el roto", empezó relatando a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Mi idea era salir, ver si todo estaba en el sitio y empezar a frenar con ese dedo roto. Si me dolía, tenía todo un FP1 y toda una Práctica para adaptarme. He visto que había dolor, pero que podía pilotar y tenía más sensibilidad que cambiando al otro dedo. Así que con un poco de dolor y de molestia, he empezado a frenar con mi dedo. Sinceramente, me da un poco de miedo, porque hoy ha salido todo 'fácil', aun teniendo la lesión. Pero el miedo de que mañana se resienta un poco está ahí. Ahora hay que usar un poco la cabeza, trabajar con los fisios y dejarlo lo máximo parecido a hoy de cara a mañana".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que hoy ha sido el primer viernes, desde Indonesia, porque en Australia no podía ni rodar, en el que me he sentido bien, que he podido empezar a pilotar con mi estilo, a tener ese flow otra vez. Así que estoy muy contento. Hemos trabajado con la goma media, hemos visto los puntos negativos, hemos pasado a la blanda, y con ella ya he empezado a atacar más con mi estilo. Había cositas que me limitaban, como el cambio de dirección de derecha a izquierda. Soy muy lento aún, porque no consigo conectar todo súper rápido. Lo hago todo en fases y pierdo mucho tiempo. Pero en general estoy muy contento. Sé que terminaré el fin de semana dolorido, pero tendré otra semana para recuperarme antes de Portimao", siguió.

En cuanto a la situación que rodea al GP de Qatar por el conflicto bélico en Oriente Medio, Fernández transmitió normalidad absoluta: "A darle gas. Si se puede hacer podio, lo intentaremos. Si se puede hacer Top 5, igual. Creo que hay que llevar lo máximo a casa. Como dije ayer, no puedo marcarme ningún objetivo, siendo realista. Si mañana salgo y hago séptimo u octavo, me joderá, pero sé que tengo una limitación y que tengo que volver con el cuerpo entero a casa. A partir de ahí, a utilizar sobre todo la cabeza. Como siempre, con respeto ante todas las Aprilia y ante quienes se juegan el título. Siempre mi voluntad ha sido esa. Pero a partir de ahí, yo corro para Trackhouse y tengo que dar lo máximo para el equipo", cerró.

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