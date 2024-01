Raúl Fernández: "¡No me importaría probar un NASCAR!"

Raúl Fernández tiene ante sí un cambio de equipo de cara a MotoGP 2024. El piloto español ha tenido que decir adiós en los últimos meses a su equipo, el RNF Racing, tras no poder ser inscrito en la parrilla por problemas de impagos, para dar la bienvenida a Trackhouse, que cuenta con una filosofía completamente distinta en el motorsport.

La escuadra, fundada por Justin Marks y con el cantante Pitbull como copropietario, proviene de la NASCAR Cup Series, la categoría reina del campeonato con más seguimiento de Estados Unidos, por delante de la Fórmula 1 y de MotoGP, que quiere aprovechar la coyuntura para acercarse a un mercado tan importante. El movimiento al motociclismo no es nuevo, ya que en el seno de Trackhouse estaba la idea de dar el paso al Mundial para 2025, pero aprovecharon la mala situación del RNF para adelantar sus planes una campaña.

Así, tanto Fernández como su compañero de garaje, Miguel Oliveira, tendrán que empaparse de la cultura del país norteamericano, que de por sí estará presente en la decoración de su moto, presentada este pasado sábado. La Aprilia tendrá unos colores muy reconocibles, el rojo, el azul y el blanco, además de referencias a las barras y las estrellas, propias de la bandera de Estados Unidos.

En declaraciones recogidas por 'GPOne', Raúl Fernández bromeó con la identidad de Trackhouse y reconoció que no diría que no a una prueba con un stock car si el equipo lo pusiera a su disposición: "Sé que la NASCAR es una competición de coches... ¡Pero no voy a negar que no me importaría probar uno, quién sabe!".

Además, el madrileño comentó su situación para este 2024. Y es que Trackhouse, que mantiene la estructura que tenía el RNF, quiere sin embargo estar más cerca de Aprilia. Los planes incluyen que puedan contar con dos motos oficiales de la casa de Noale, las mismas que llevarán Aleix Espargaró y Maverick Viñales en el equipo de fábrica, aunque de primeras la nueva RS-GP solo estará disponible para Oliveira. Fernández, que ya pudo probarla en el test de Valencia, tendrá que esperar, aunque eso, de primeras, no parece agobiarle.

"Todavía no sé con seguridad cuándo y si tendré la RS-GP de 2024", explica el español. "Cuando la probé en Valencia las sensaciones fueron muy buenas, sobre todo me sorprendió el 'feeling' del tren delantero. Está claro que son componentes que funcionan y me gustaría poder afrontar algunas carreras con esa puesta a punto, pero la configuración que tendré es competitiva y creo que podemos hacer un buen trabajo. No quiero pensar demasiado en cuándo y si tendré la moto oficial, por ahora me centraré en conseguir buenos resultados y estar lo más preparado posible para el primer gran premio, en Qatar".

Algo que sí valorará Raúl Fernández es que podrá mantener al mismo equipo que tenía en 2023, como Oliveira: "Para ambos pilotos no habrá cambios, desde los mecánicos a los técnicos. Ver las mismas caras en el box será sin duda muy positivo, porque para nosotros significará poder trabajar con la misma dinámica durante dos años seguidos. Esto es especialmente importante para mí, ya que desde mi llegada a MotoGP será la primera vez que podré trabajar con el mismo equipo durante dos temporadas consecutivas".

Fernández también valoró las buenas sensaciones que ha tenido de primeras con Trackhouse: "Sinceramente, el equipo me sorprendió de una manera muy positiva. Cuando tuvimos nuestra primera reunión en Madrid, a finales del año pasado, las primeras impresiones fueron muy buenas, sobre todo en términos de mentalidad. Creo que dimos un gran paso adelante en enfoque mental, y fueron realmente profesionales. Obviamente, estos fueron los primeros contactos, así que aún no puedo decir mucho al respecto, necesitaremos unas cuantas carreras para conocernos mejor".

Por último, el #25, que cree que es "demasiado pronto" para hablar de su futuro en el Mundial, sí tocó el tema del formato de fin de semana de MotoGP, con carreras al sprint, que este año cumplirá su segunda temporada en vigor: "Creo que el año pasado uno de los mayores problemas fue tener que acostumbrarse a este nuevo formato, pero en la segunda mitad de la temporada las cosas mejoraron considerablemente. Por desgracia, muchos pilotos se lesionaron, así que creo que por un lado ahora habrá más precaución, aunque como es evidente en las primeras carreras todo el mundo querrá apretar para empezar bien el Mundial", finalizó.