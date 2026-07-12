Raúl Fernández: "He corrido con un problema en la espalda; puede venir por el estrés que he tenido"

Raúl Fernández ha vuelto al podio de MotoGP este domingo, en el circuito de Sachsenring. El piloto español ya había brillado con luz propia hace dos semanas en Assen, ganando la carrera larga y siendo segundo en la sprint, tras su compañero de equipo, Ai Ogura.

Este fin de semana, aunque estaba posicionado delante en la parrilla de salida (cuarto), su actuación en la carrera al sprint no fue tan buena, aunque con todo acabó quinto. Pero pasar del neumático blando trasero, que usó el sábado, al medio, para este domingo, y una mejora de sus condiciones físicas supusieron un salto de calidad para el madrileño, que completó una mejor carrera larga.

Fernández salió bien y en la arrancada se posicionó tercero, tras Marc y Alex Márquez y delante de su compañero en Trackhouse, Ogura. La caída del pequeño de los Márquez Alentà le ofreció la segunda plaza, aunque sin posibilidades de alcanzar al vigente campeón, que iba decidido a por su 13ª victoria en Sachsenring y la décima en un mismo circuito en categoría reina, empatando el récord de Giacomo Agostini.

El #25 mantuvo la segunda plaza hasta que, en los últimos compases, se vio atacado y superado por Ogura. El de San Martín de la Vega no pudo detenerle, y en cuanto perdió el puesto cayó un segundo a rueda del japonés en apenas una vuelta. Pero firmó un buen tercer lugar para mantener la buena racha que está viviendo en el campeonato, justo antes de irse de vacaciones.

"Estoy muy contento. Nunca habría pensado que sería capaz de conseguir un podio aquí, en Sachsenring, sobre todo en MotoGP, porque es el circuito de Marc Márquez. Pero estoy muy contento. Hoy, he tenido a una persona muy importante en mi mente, a mi fisio, porque ayer me sentí muy bloqueado en la espalda, tras un extraño que me hizo la moto. Y en las 3 últimas vueltas no me sentía cómodo, estaba ya como acabado. Así que muchas gracias a él, Edu", fue su primera valoración en la realización internacional.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Posteriormente, en DAZN, dio más detalles de su carrera y de su estado físico: "Lo primero, ahora mismo no puedo pensar en otra persona que no sea Edu, mi fisio, y en toda la gente que tenemos en el circuito, de Quirón. Sin ellos, tanto ayer como hoy no me habría subido a la moto".

"Ayer tuve, en los Libres 2, un pequeño susto, y un movimiento brusco me dejó toda la espalda bloqueada. Creo que después de tantas carreras en tan pocos fines de semana, creo que llevamos 8 grandes premios en 11 semanas, con mucho estrés, muchos eventos... Pues me pasó eso. Y gracias a ellos, con un trabajo increíble, he podido subirme a la moto. No me esperaba luchar por el podio".

"Ha sido un placer poder ver tantas vueltas a Marc Márquez pilotar aquí. Ha sido claro dominador durante el finde. Y nada, gracias al equipo y a mi familia, porque son mi apoyo. El equipo, a veces sin tenerlo todo claro, me da todo lo necesario para estar aquí. Y estoy contento de hacer podio en Sachsenring, porque siempre se me había resistido", siguió.

Posteriormente, Fernández habló de su duelo con Ogura, que este domingo volvió a caer del lado del japonés por una mayor consistencia: "Sabemos que él tiene un punto muy fuerte, el final de carrera. Nosotros tenemos el principio. Me gusta ser abierto y sincero: mi situación en las últimas carreras no ha ayudado, creo que a lo mejor el problema de la espalda viene por el estrés que he tenido en la primera parte del año, por el tema de mi futuro".

"Aunque no quieras pensar en ello, eso siempre está ahí. Y creo que, sin excusas, eso [cerrarlo] me va a echar una mano, en estas tres semanas. Y espero que [después del parón] podamos luchar con Ogura, aunque es muy difícil, por cómo cuida las gomas. Pero nos tocará trabajar más en casa para conseguirlo".

Por último, cuestionado sobre si se va de vacaciones con el nuevo contrato con Trackhouse, para los dos próximos años, Fernández sonrió y dijo: "Se me pone la sonrisa porque creo que, sinceramente, es muy difícil pelear por un título con el nivel al que está Marc, o al que están Jorge Martín y Marco Bezzecchi, más sabiendo que ellos están en el equipo de fábrica. Nosotros vamos a lucharlo, hasta que los números digan lo contrario. Pero pensar en que un posible sueño que has tenido de pequeño, pelear por un Mundial, puede ser factible, son palabras mayores. Así que vamos a trabajar más en estas semanas. Hay que hacer una pequeña pretemporada", cerró.