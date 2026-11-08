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MotoGP GP de Qatar

Raúl Fernández: "He tenido problemas de gasolina, no podía tirar, mirad cómo me ha pasado Márquez"

Raúl Fernández no pudo contener a Marc Márquez, pero con todo cosechó un importante podio en Qatar pese a sus problemas en el dedo índice.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 8 nov 2026, 18:22

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Puerta grande para Raúl Fernández en el Gran Premio de Qatar. El piloto español llegaba a Losail tocado, no habiendo podido correr en Malasia por la lesión en el dedo índice de la mano derecha, el que usa para frenar. Sin embargo, ha salido de Losail con un nuevo podio en su haber.

El madrileño realizó una fantástica salida que le posicionó segundo, detrás de Marco Bezzecchi y delante de Marc Márquez. Después, trató de rodar en 1:52 alto todo lo que pudo, hasta que pasado el ecuador ya no pudo mantener ese ritmo y el vigente campeón del mundo comenzó a echársele encima. Finalmente, el #93 le adelantó por pura velocidad punta en la recta de meta.

Aun así, Fernández dio por más que válido su tercer lugar en Losail, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene: "Dentro de lo que cabe, vengo de dos fines de semana en los que no he podido correr por el tema del dedo. Volver a ser competitivo durante todo el gran premio, luchar por el podio ayer, conseguirlo hoy... Creo que ha sido un fin de semana muy, muy positivo".

"A partir de ahí, el dedo no me ha dado problemas durante toda la carrera. Sí he tenido muchos de consumo de gasolina, otra vez. Sabía que iba a tener, y por eso al principio he apretado. He intentado quedarme a rebufo de Marco, pero enseguida he tenido que poner el mapa [motor de ahorro], y he empezado a perder metros con él. A partir de ahí, he intentado gestionar el mapa, a mano, porque ya no tenía más mapas. Volvía a perder, a veces se me quitaba, hacía 1:52 y luego me tiraba cuatro vueltas intentando salvar gasolina... Esa ha sido un poco mi carrera".

"Es muy difícil, porque es como cuando un perro le pones la comida y no le puedes dejar comer. Ha sido la sensación que he tenido en carrera. Que podía hacer más, creía que tenía algo más, las gomas me han aguantado muy bien, pero no podía tirar porque tenía que ir gestionando. Aun así, creo que ha sido una carrera muy positiva. Se ha visto la 'despotenciación' para intentar salvar combustible, mirad cómo me ha pasado Marc. En las últimas dos vueltas he intentado pegarme a él para intentar coger ese rebufo, pero nada, hemos conseguido otro podio increíble", siguió.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

"MotoGP es la categoría más difícil que hay, todo son microdetalles, todo es buscar un poco más en todos los sitios. Hemos empezado tarde a conseguir estos resultados, pero cuando han llegado han sido siempre en línea positiva. Es decir, cuando los hemos conseguido, no hemos dado nunca cuatro pasos hacia atrás. Es verdad que al principio sufrimos un poco, por el tema de la renovación, pero cuando conseguimos otra vez la estabilidad mental, logramos ser un equipo muy fuerte. Esa es la clave de todo".

Ahora, Fernández agradecerá los días de descanso hasta el GP de Portugal, para recuperarse de sus lesiones: "Se me ha retrasado un poco lo del dedo porque nos dimos cuenta de que no había un hueso roto, sino ligamentos bastante tocados también. Por eso en Malasia lo pasé tan mal. Pero sabíamos que si podía hacer el esfuerzo aquí, tendría el descanso hasta Portugal y Valencia. Me toca ahora currar como nunca, al 200 por 100, como si fueran las dos últimas carreras de mi vida, y lucharlo todo", cerró.

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