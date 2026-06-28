Raúl Fernández: "Muy contento de poder crecer con Trackhouse, y ojalá sea para los dos próximos años"

Gran fin de semana de Raúl Fernández en el circuito de Assen. Tras ganar la carrera al sprint, el español volvió a luchar por la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, y aunque no la consiguió, sale de Assen con un botín nada desdeñable de 32 puntos de 37 posibles durante todo el fin de semana.

El corredor de San Martín de la Vega sabía que tenía un buen ritmo, aunque estaba temeroso del buen final de carrera de su compañero de garaje, Ai Ogura. La salida dejó a Jorge Martín delante, y a los corredores de Trackhouse enfrascados en una batalla, que aprovechó Marc Márquez para adelantarle. Fernández pudo colocarse segundo e ir a por Martín.

El #25 se mantuvo detrás del de San Sebastián de los Reyes hasta el final de la vuelta 17, cuando le atacó para pasarle. Fernández esperaba que Martín sirviera de tapón con Ogura, pero el japonés hizo lo propio en la siguiente curva. Al final, Fernández sucumbió ante su compañero, pero acabó el día contento por su fin de semana y por el primer doblete dominical del equipo Trackhouse en MotoGP.

"Estoy muy contento. El objetivo para hoy, como dije ayer, era hacer un domingo sólido, y lo he cumplido. Más, luchando por la victoria hasta casi el final. Pero sí que es verdad que, cuando he visto que Jorge Martín se había ido un poco tras la pelea con Marc, sabía que iba a ser difícil. Se ha puesto las pilas, porque hacía el cuarto sector más rápido que ayer. He intentado pasarle, se ha calentado mucho la goma, le he dejado ir, he vuelto a intentar atacar, y a la tercera he visto que Ai Ogura venía muy cerca", empezó diciendo en DAZN.

"He pasado a Jorge para ver si podía hacer un poco de tapón mientras yo lograba una diferencia, pero Ai tiene unos finales de carrera muy buenos, y yo no tenía más. Tantas vueltas detrás de Martín han hecho que la goma delantera, sobre todo en el flanco izquierdo, se me calentara mucho".

"Cada vez iba a soltar el freno y tocar el gas, me empujaba y perdía la delantera. Y este ha sido el problema de no poder luchar un poquito más con Ogura. Él tenía la moto más lista para la goma media, y nosotros hasta esta mañana no contábamos con correr con ella. Creo que ha sido ahí donde ha marcado la diferencia", siguió.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Las Aprilia satélite se han mostrado en Assen por encima de las oficiales. Preguntado sobre si la razón detrás de ello son mejoras en su RS-GP, contestó: "Sinceramente no tenemos, tenemos el mismo material que a principio de año. Viene una gran mejora en Silverstone, ahí a lo mejor sí que podemos poner más en dificultad a los pilotos de fábrica. En mi caso, puedo decir que en Barcelona dimos un gran paso, pero allí, en Barcelona y en Hungría perdimos muchos puntos el domingo. Hoy nos tocaba aprender de ello. Si en esas carreras hubiera hecho Top 5 o en el podio, hoy me lo hubiera tomado con una mentalidad un poco diferente. Pero hoy para mí era terminar".

Mientras tanto, Fernández sigue sin tener un contrato firmado para los dos próximos años, aunque ya dijo que las conversaciones con Trackhouse van por buen camino. El corredor dejó claro este domingo que quiere seguir con ellos, con un contrato de dos años: "No, de momento no, pero como dije ayer, las conversaciones con Trackhouse van en buen camino. Cuando entré en el equipo, estábamos luchando por posiciones muy bajas, y a día de hoy estamos segundos, luchando cada carrera por podios. Muy contento de poder crecer con Trackhouse, y ojalá sea para los dos próximos años", cerró.