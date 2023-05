Fernández: "Mi objetivo no es correr en Le Mans, sino estar al 100% en Mugello"

Tras una primera temporada en MotoGP de lo más traumática subido a una KTM, el español recaló en la escudería RNF, que este curso compite con Aprilia, donde esperaba recuperar las sensaciones que dejó en Moto2, hace dos años, cuando fue debutante y subcampeón.

Sin embargo, los dolores y el agarrotamiento del brazo derecho le han impedido arrancar como esperaba, hasta el extremo de haber podido acumular únicamente tres puntos en las cuatro citas disputadas hasta la fecha. El jueves de la semana pasada, Fernández pasó por el quirófano en Madrid después de que un grupo de especialistas le visitaran el martes y le hicieran las pruebas pertinentes. La intervención, más compleja de lo inicialmente previsto, llevó a los médicos a abrirle el brazo por hasta tres sitios.

A pesar de estar todavía en plena recuperación, el madrileño volverá a subirse a su Aprilia este viernes, en los primeros ensayos libres en Francia, consciente, eso sí, de que muy probablemente no esté en condiciones de llegar al domingo.

"Tengo mucha suerte de estar aquí. Mi brazo está muy sensible porque el síndrome compartimental que sufría era muy importante. Le dije al doctor que, solo que tuviera un 10% o un 15% de opciones de correr, quería intentarlo. Me han asegurado que es seguro hacerlo", declaró Fernández, este jueves, ya desde Le Mans.

"La cirugía fue complicada, más de lo que se imaginaban, y en teoría debería esperar entre cuatro y seis semanas para volver a correr. Mi objetivo no es correr aquí, sino llegar al 100% a Mugello. Si los médicos me dicen que pare, pararé inmediatamente", añadió el de Madrid, que asume como propia al 100% la decisión de intentar competir, sobre todo después de que Miguel Oliveira, su vecino de garaje, no pueda participar en la cita de este fin de semana por la lesión que arrastra en hombro, fruto del accidente que sufrió en Jerez con Fabio Quartararo, que le arrolló.

"Creo que es importante que lo intente. La decisión de venir fue mía, pero el equipo me ha ayudado", subrayó Fernández, que esta vez estará acompañado por Lorenzo Savadori, piloto probador de Aprilia.

