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MotoGP GP de Qatar

Raúl Fernández: "Finde raro; no estoy al 100%, y la tensión que tenemos todos no es lo mejor"

Tras tener que retirarse en Sepang tras los Libres 1, Raúl Fernández afronta mejor físicamente el GP de Qatar, pero con una tensión evidente por lo que rodea al evento.

Germán Garcia Casanova

Editado: 5 nov 2026, 16:06

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Raúl Fernández ha recibido el apto del equipo médico del Mundial de MotoGP, comandado por el doctor Ángel Charte, para disputar al completo el GP de Qatar. El piloto español sigue arrastrando la fractura de dos dedos de la mano derecha que sufrió en la sprint de Indonesia en su accidente con Marco Bezzecchi, especialmente en el dedo índice, el que desde el año pasado usa exclusivamente para frenar.

Recuerda:

El de Trackhouse trató de correr en el pasado GP de Malasia, pero tuvo que retirarse tras los Libres 1, por el riesgo de agravar tanto el daño que no pueda correr ninguna carrera en lo que resta de temporada. Su situación ha mejorado de cara a Losail, después de volver a España y trabajar en su recuperación, como destacó este jueves en su llegada a la pista qatarí.

"Lo importante es que aquí tengo el hueso consolidado, es decir, no hay más riesgo de que se haga una lesión más grande", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Obviamente, si te caes y si te haces daño sí. Pero lo que es el hecho de pilotar, de hacer un mal gesto, no tiene por qué pasar nada. Y eso para mí es lo más importante, porque quiere decir que, si todo va bien, en Portugal y Valencia estaré y podré correr".

"A partir de ahí, este es un fin de semana raro, sinceramente. En el cual no estoy al 100 por 100, y la situación es un poco difícil. Porque la tensión que tenemos todos en el cuerpo no termina de ser lo mejor. Pero en estos fines de semana hay que aprender y sacar lo mejor que tengamos", siguió.

Posteriormente, Fernández abordó esa tensión que ha rodeado al viaje a Qatar, por la situación en Oriente Medio a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán: "Ya no es la tensión que tú pongas, al final creo que es la tensión que tiene la gente que viene y que no le apetece venir".

"No pasará nada, pero la tensión de que haya una guerra por medio y tú estés metido ahí dentro... Para la gente que trabaja alrededor no es el ambiente perfecto. Sobre todo, cuando te expones a tanta presión durante un fin de semana. Creo que ha habido mucha suerte con que la cosa haya cambiado un poco con el tema político. Al final no hay tanta alarma", comentó, haciendo referencia sin nombrarlo a la derrota de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato esta semana.

Volviendo al tema físico, el madrileño comentó por qué aún no podrá frenar con el dedo índice en Losail, teniendo que hacer uso del corazón: "La cosa es que sigo haciendo tratamientos, pero para que se entienda un poco, yo tuve la lesión, se vio que había una fisura, que no llegó a ser fractura, lo cual me evitó la operación. Cuando esa fisura se empezó a consolidar y yo comencé a hacer trabajo específico, después de empezar a hacerlo, vimos que había una distorsión de ligamentos. Es decir, un esguince en el dedo".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"A partir de ahí, durante estos 15 días, el dedo no se ha movido y ese problema, a nivel de ligamentos, no se ha trabajado. Al no trabajarse, estoy limitado. Entonces, es otro proceso, es como dos lesiones en una".

Cuestionado sobre si la lesión ha venido en el peor momento de la temporada, Fernández detalló: "Sí, pero contamos con ello. Me refiero, sí, pero cuando tienes la confianza sabes que vuelve. Al final, que pasen cosas... Nos exponemos a ello. A que haya lesiones así. Lo importante es saber que, cuando esto pase, trabajemos igual para no perder esa confianza".

"Y creo que seguramente cuando salga a pista no tenga las sensaciones, o sí, pero contamos con que no las tenga, y que empiece un fin de semana difícil, porque no puedo frenar como quiero, no tengo la agilidad física que me gustaría... Pero lo importante es saber trabajar, para llegar a Portugal y Valencia habiéndolo superado".

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