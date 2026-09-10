Raúl Fernández: "Me quiero divertir y 'molestar' un poco a los que se juegan el título"

Raúl Fernández no tuvo un fin de semana como le hubiera gustado en MotorLand Aragón. Desde luego, estuvo muy lejos de ello. Tras ganar en Silverstone, el español tuvo que conformarse con una octava posición en la sprint del sábado, mientras que el domingo tuvo que abandonar por un problema mecánico en su Aprilia.

En su llegada a Misano, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini, el de San Martín de la Vega abordó lo sucedido, aunque no pudo decir qué pasó exactamente.

"No puedo decir lo que pasó, pero lo que sabemos es que no fue un error humano, que creo que es lo más importante para nosotros, saber que el protocolo de trabajo en el equipo fue el correcto y el que tocaba", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Aparte de eso, creo que esto es deporte y puede pasar de todo. El mejor enfoque es que cuando un fin de semana va bien, y otro mal, la filosofía tiene que ser la misma. Ha pasado esto, aprendemos, seguimos y afrontamos la siguiente carrera".

Lo ocurrido hizo que Massimo Rivola, CEO de Aprilia, se disculpara públicamente con Fernández, gesto que el corredor agradeció este jueves: "Sinceramente me pareció un gesto bonito, un gesto que hace equipo y que hace unión. Creo que es algo importante, ya no sólo para mí, porque yo al final en carrera intenté buscar una solución y no pude. Es más para las personas que trabajan en la moto día a día, que sientan que ellos, por su parte, hicieron el protocolo como toca y todo lo que estaba en su mano".

"A partir de ahí, vuelvo a decir, es deporte, yo mañana me caigo o se me puede romper la moto y hay que asumir que es parte del juego. Como he dicho, lo importante es que estábamos en la lucha por el Top 5, que creo que no era el mejor circuito ni las mejores sensaciones, y aún así estuvimos luchando por unas posiciones decentes. Este es el camino justo para aprender de cara al futuro, y si algún día quiero estar en esa lucha por el mundial, de verdad, pues hay que usar todos estos pequeños momentos", siguió.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Abordando la baja de su compañero, Ai Ogura, por lesión, el #25 dejó claro su objetivo para lo que resta de curso: "Es difícil [que no esté Ogura], pero como digo, al final para nosotros el trabajo está un poco separado, no estoy del todo trabajando con él, ni mucho menos. Creo que lo peor de que no esté Ogura es no poder acercarnos un poquito más al equipo de fábrica en el campeonato, porque estábamos ahí cerquita. Ahora se nos ha acercado mucho Ducati, pero aun así se está teniendo una temporada muy positiva, muy buena".

"Mi objetivo ahora será intentar ser el mejor piloto independiente del año. A partir de ahí, si podemos intentar rascar un Top 5 en el Mundial será increíble, y si no, pues a aprender de cara al futuro. Pero me quiero divertir e intentar luchar por ganar más carreras, y en el buen sentido, molestar un poco a los que se juegan el título. Pero sin molestar, y con todo mi respeto a los que se juegan el mundial entre ellos. Pero si podemos hacer una carrerita como la Silverstone, pues bienvenida sea".

Abordando la pelea entre Aprilia y Ducati en MotoGP, Fernández se aventuró a pronosticar que Marc Márquez sufrirá más de lo esperado: "Desde mi punto de vista, Misano es un circuito en el que Marc va a sufrir un poco más de lo que la gente espera, que no es un circuito muy favorable para él. Porque tenemos mucho agarre nosotros, y creo que para él hay muchas curvas de derechas. Después se llegará a Austria, que otra vez él irá bien. Y si lo miras un poco con perspectiva, creo que hasta que no llegue Portugal no vamos a saber quién está ahí en la pelea por el Mundial. Por eso digo que nosotros no somos candidatos, pero hasta que los números digan que no y hasta que lleguemos a esas dos, tres últimas carreras, todo puede pasar"

Por último, y hablando de Márquez, el de Trackhouse valoró la foto en la que se vio el estado del hombro derecho del vigente campeón del mundo: "Para mí es un ejemplo no solo de piloto, sino de superación. Un gran deportista donde marca la diferencia no es cuando todo va bien, sino cuando todo va mal, y creo que Marc en eso es especialista. Y como siempre digo, yo con Marc no puedo criticar nada, porque me he criado viendo sus carreras. Para mí es un ídolo y es alguien que siempre tendré como referencia, no solo en el mundo del deporte o de la moto, sino también como deportista. Lo que está haciendo con una lesión tan grande es de quitarse el sombrero", cerró.