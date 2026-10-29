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MotoGP GP de Australia

Raúl Fernández: "Estoy peor que en Australia; intentaré correr, pero no quiero hacer ninguna tontería"

Raúl Fernández podrá salir a la pista en los Libres 1 del GP de Malasia de MotoGP para ver cómo se encuentran sus dedos fracturados, pero el de Trackhouse reconoce que no las tiene todas consigo.

Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 9:38

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Raúl Fernández sigue afectado de los dedos que se rompió durante el Gran Premio de Indonesia de MotoGP tras su accidente con Marco Bezzecchi, especialmente de la falange que le sirve para accionar el freno de su Aprilia.

El piloto español no pudo completar el pasado GP de Australia en Phillip Island, retirándose de la carrera al sprint y recibiendo el 'no apto' para el domingo (jornada que finalmente no se disputó por el mal tiempo), tras arrancar el fin de semana con una caída en los entrenamientos libres.

Su situación sigue siendo delicada, y el equipo médico del Mundial, dirigido por el doctor Ángel Charte, ha tomado la decisión de darle el visto bueno para disputar la FP1 en Sepang, tras lo cual tendrá que pasar otro chequeo para determinar si puede completar todo el evento.

Este jueves, en su llegada a la pista, el de Trackhouse reconoció que está peor que hace una semana, pero que quiere intentar correr. Eso sí, sin volverse loco ni tomando excesivos riesgos, sabedor de que una nueva caída podría hacer que se pierda lo que resta de campaña.

"Me encuentro peor que en Australia. Ayer estuve con el médico y empezó a examinar cómo va la fractura. La verdad es que todavía no se ha curado del todo", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quiero intentar correr, estoy aquí y me subiré a la moto, y ya veremos cómo está el dedo. Pero, la verdad, no hace falta correr demasiados riesgos. Necesito recuperarme. Es un dedo muy importante para mí, es el que utilizo normalmente para frenar. Además, ahora mismo estoy en un momento en el que se está recuperando, así que si vuelvo a caerme tendré que empezar de cero. Por eso, no quiero hacer ninguna tontería".

"Creo que es realmente importante estar aquí con Gulf, con el equipo, con toda la gente que ha dedicado su tiempo a estar aquí con nosotros. Así que sin duda intentaré correr, pero la cuestión es que tenemos que ser inteligentes y no debemos correr más riesgos, porque queremos terminar la temporada de forma excelente. Queremos cerrar bien una temporada realmente bonita, en la que hemos conseguido podios y luchado en muchas carreras. Y si cometo una tontería, no podré terminar la temporada", siguió.

Cuestionado sobre las posibilidades de no completar el fin de semana, Fernández contestó: "La cuestión es que el médico me ha confirmado que sigo teniendo la fractura; me revisarán después de la FP1, así que tras el entreno el médico decidirá. Yo intentaré ser sincero, porque, como he dicho, ahora estoy en este fin de semana; el siguiente podría ser de recuperación, la fractura podría mejorar mucho, así que si empiezo de cero me puedo perder cuatro fines de semana, y en ese tramo se acaba la temporada".

"Así que no quiero perderme cuatro carreras, quiero perderme quizá una, o ninguna. Quiero aprovechar esta carrera y ver cómo está el cuerpo, cómo está el dedo. Luego, para mí, lo importante es estar en Portugal, en Valencia, totalmente concentrado para intentar terminar bien la temporada", cerró el #25, que no quiso pronunciarse sobre la posición de los pilotos de la clase reina de cara a disputar o no el GP de Qatar.

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