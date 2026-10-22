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Raúl Fernández: "He mejorado físicamente pero no estoy al 100%, a ver cómo responde el dedo"

Raúl Fernández llega a un circuito de Phillip Island en el que en 2025 logró su primera victoria en MotoGP, pero aún tocado tras su accidente en Mandalika.

Oriol Puigdemont

Editado: 22 oct 2026, 6:23

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Raúl Fernández llega al circuito que mejores recuerdos le trae en el Mundial de MotoGP. El mítico trazado de Phillip Island se despide este fin de semana como sede del Gran Premio de Australia, pero para el piloto español siempre será aquel en el que logró su primera victoria en la categoría reina, en 2025.

El de San Martín de la Vega ofreció entonces una magnífica actuación para lograr su objetivo al manillar de la Aprilia, pero este año llega en una situación diferente. Sobre todo, por el aspecto físico.

Y es que, aunque Fernández quedara segundo en la carrera larga del pasado GP de Indonesia en Mandalika, lo hizo tras romperse dos dedos de la mano derecha en su caída del sábado, en el polémico toque que recibió de su compañero de marca, Marco Bezzecchi.

Ambos fueron este jueves dos de los protagonistas de la rueda de prensa previa de pilotos en Australia. El de Trackhouse explicó que llega mejor físicamente respecto a Mandalika, pero que aún no está al 100 por 100. Con todo, intentará destacar en un gran premio del que espera mucho.

"Mi condición física, en comparación al año pasado aquí, es un poquito peor. Pero, en comparación con Mandalika, ha mejorado", empezó diciendo. "La verdad es que creo que puede ser un buen fin de semana para nosotros, pero no estoy al 100 por 100 físicamente, así que tendré que gestionar la situación con el equipo, y luego ver qué podemos hacer".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Por supuesto, si en Mandalika me caí el sábado y pude disputar la carrera el domingo, obviamente aquí disputaré la carrera, y luego ya veremos. Y luego hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero será el tema de la meteorología: aquí puede cambiar de un momento a otro. Y luego ya veremos cómo podemos gestionar el fin de semana a nivel de condición física. Será lo más difícil para mí", siguió.

Pensando en su victoria de 2025, Fernández recordó que el año pasado ganó, pero lo hizo con los dos pilotos que ahora se juegan el título de MotoGP ausentes: "No estoy pensando en qué posición puede ser posible para mí este fin de semana. La cuestión es que tendremos que ir trabajando día a día, sobre todo para ir viendo cómo responde el dedo. Además, el año pasado, ni Marc Márquez ni Jorge Martín estaban en la parrilla, con lo cual esta temporada la cosa será bastante diferente. En cualquier caso, estando en la parrilla tendremos posibilidades de luchar por ello, así que lo intentaremos".

Preguntado sobre Phillip Island, que se despide para ser sucedido por el circuito de Adelaida, Fernández comentó: "Mi mejor recuerdo aquí es sin duda el de 2025, mi primera victoria en MotoGP. Para mí la pista también es increíble, porque no te permite cometer ni un solo error. Te permite volver al pasado, es muy chulo disputar carreras aquí para mí. Cuando era más joven, vi muchas carreras aquí, con peleas increíbles entre mis héroes. Es un circuito increíble. Las sensaciones que tienes cuando llegas aquí, de estar con el equipo en el mismo alojamiento [que en Phillip Island son pequeñas casas y no hoteles], son brutales. Te cuentan historias y anécdotas, y aprendes muchísimo".

Respecto a lo deportivo, las preguntas en Aprilia siguen centrándose en si se aplicarán órdenes de equipo, habida cuenta de que Martín y Bezzecchi luchan contra Márquez, de Ducati, y de que ya han sido varias las acciones en las que los pilotos de Noale se han restado puntos entre sí, como pasó en Lombok.

Precisamente, en Phillip Island ha habido una reunión de los cuatro pilotos de la marca, incluido Ai Ogura, con la dirección de Aprilia. Bezzecchi y Fernández fueron preguntados sobre si dicho encuentro fue por las órdenes de equipo. El italiano lo negó, y el madrileño comentó entre risas con su compañero para cerrar: "No ha sido una reunión, ha sido un café".

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