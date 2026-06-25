Raúl Fernández trabajó con el equipo de Martín en el test de Brno

Raúl Fernández está en Assen con ganas de desquitarse tras lo ocurrido en Brno. En la República Checa, el piloto español tuvo que lidiar desde su llegada con una apendicitis, aunque afortunadamente pudo evitar la operación, pese a que tuvo que pasar varias horas en el hospital antes del viernes, y fue capaz de completar todo el fin de semana.

El madrileño lo hizo con nota, pasando directamente a la Q2 el viernes, terminando sexto en la sprint del sábado, y séptimo en la carrera larga del domingo. Sin embargo, por la falta de preparación en los días previos al gran premio, el de San Martín de la Vega acusó mucho el cansancio con el paso de las sesiones. Así, el corredor de Trackhouse espera una actuación mejor en Países Bajos, tras haberse podido recuperar físicamente.

"La verdad es que estoy mucho mejor. En los últimos dos días he dormido más de diez horas, recuperando, y he estado en modo descanso", empezó diciendo este jueves a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "He intentado no perder energía. Normalmente, me gusta mucho entrenar, pero ahora lo hemos tenido cortado. Y nada, me siento mucho mejor. Parece que ya estoy de vuelta, que el tiempo de recuperación en estos tres días ha sido muy positivo, así que contento con ello".

Cabe recordar que, además del fin de semana de carreras, Fernández tuvo trabajo extra en Brno, al participar el lunes, como piloto titular de Aprilia junto a Marco Bezzecchi, en el primer test oficial con las nuevas MotoGP de 850cc para la temporada 2027, y también con los nuevos neumáticos Pirelli. El ensayo fue a puerta cerrada, y los pilotos no pueden decir prácticamente nada de lo que ocurrió allí, pero el #25 al menos ofreció algunos detalles interesantes.

"No puedo hablar del test. Lo único que puedo decir es que la moto es muy divertida. Que veréis carreras divertidas en MotoGP, que creo que MotoGP ha hecho un buen cambio de reglamento para intentar cambiar un poco la sintonía. Y creo que serán carreras muy divertidas", comentó.

Además, Motorsport.com también pudo preguntarle a Fernández si trabajó en el test con su equipo habitual, el que le acompaña en Trackhouse, o con otro de la elección de Aprilia. "Estuve con el equipo de Jorge Martín", reveló el español.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Posteriormente, Fernández también comentó los cambios realizados en el reglamento de la categoría reina tras Brno. Los dispositivos de altura delanteros, o 'holeshot', se eliminaron con efecto inmediato y ya no estarán disponibles en la salida de Assen, y también se aumentará el espacio entre las filas de la parrilla en las arrancadas, aunque eso será a partir de Sachsenring.

Cuestionado sobre si MotoGP va a ser ahora más seguro, respondió: "Yo creo que no. Sobre todo, el tema de la parrilla, creo que estoy de acuerdo, porque habrá un poquito más de espacio. Pero con el tema del dispositivo de altura no, porque ya probamos en Brno una salida sin el 'holeshot' delantero. Con este discurso nuevo de las penalizaciones, con Izan Guevara ya se vio que en la carrera de Hungría le sancionaron porque tuvo 'wheelie' en la arrancada y se movió [le penalizaron al entender que había cruzado su trayectoria de manera no natural]".

"Pero, al final, cuando tú haces 'wheelie' [se levanta la rueda delantera], no tienes el control del manillar en la mano. Y es difícil saber dónde vas. Creo que al principio se verán bastantes penalizaciones por esto, si son tan estrictos. Pero se tiene que entender que es un cambio de reglamento a mitad de año, y que no es que los pilotos se quieran mover en parrilla, es que a veces no queda más remedio si hace 'wheelie' la moto".

Por último, tras los primeros movimientos ya confirmados en el mercado de fichajes, Fernández fue cuestionado sobre su futuro con Trackhouse: "Pues mi representante sigue trabajando en eso. Yo intento dar lo mejor de mí y ya está. Es algo que no puedo controlar y no puedo centrarme en ello, porque si me centro en eso, perderé la concentración para pilotar la moto. Están negociando, pero no sé mucho de lo que pasará", comentó el piloto para cerrar.