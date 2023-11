Quartararo destaca su mala suerte con las banderas amarillas en Losail

Fabio Quartararo apuntaba alto este viernes en Qatar. Lo cierto es que Yamaha parece estar pequeños pasos adelante en las últimas citas, como se vio en Malasia, y el propio piloto francés no descartaba en la previa luchar por el podio este fin de semana. Sin embargo, el arranque en Losail no fue el deseado, aunque no exactamente por falta de ritmo.

Y es que la mala suerte jugó bastante en contra del 'Diablo' tras la primera jornada del gran premio, de ensayos libres. Mientras que el objetivo no era otro que el Top 10, el galo acabó penúltimo, 21º, con un registro de 1:54.260, esto es, a casi segundo y medio del mejor registro del día, de Raúl Fernández, después de que dos banderas amarillas le afectaran en sus últimos intentos de la Práctica, donde se juega el pase a la Q2.

"Hoy me ha pasado a mí, a lo mejor el fin de semana pasado le pasa a otro, pero he tenido muy mala suerte", dimo amargamente el campeón del mundo de 2021, que el sábado tendrá que jugarse el pase en la Q1, sabedor de que una mala clasificación es fatal para las aspiraciones en carrera en una parrilla con tanta igualdad.

En cuanto a lo sucedido más allá de las banderas amarillas, Quartararo destacó sus problemas con el neumático medio delantero: "Básicamente, no marqué ninguna vuelta rápida [por competitiva] con ese neumático. Tenía muy malas sensaciones, así que decidimos utilizar la goma blanda para el último 'time attack'".

"Enseguida, la primera vuelta fue de 1:53.2, pero hubo una bandera amarilla en la última curva. Después de eso, empecé otra vuelta, mejoré en el primer sector, antes de otra bandera amarilla en el segundo sector, y eso ha sido todo. Pero las sensaciones han sido muy buenas, creo que podríamos haber hecho 1:53.0 o 53.1, eso es algo que podríamos haber conseguido", siguió, remarcando que podría haber estado en la Q2.

"Creo que tenemos el ritmo, más o menos, pero a una vuelta, claramente, saliendo de ciertas curvas nos falta mucho en aceleración. En términos de velocidad punta pura, freno muy, muy tarde, mirándolo sobre el papel puede parecer bueno, pero falta bastante en ciertos puntos, como en segunda, tercera o cuarta marcha. Espero que mañana podamos coger el ritmo a una vuelta e intentar pasar directamente a la Q2", continuó detallando.

Sin embargo, Fabio acabó contento con su ritmo de carrera: "La consistencia es realmente buena, estoy haciendo 1:54 bajo todo el tiempo, y esos son tiempos excelentes. Pero nos falta algo a una vuelta. Ahí es donde realmente tenemos que mejorar. Creo que el punto débil para nosotros es que el agarre de la pista es realmente muy alto, y los otros equipos pueden usar mucho su potencia en las salidas de las curvas. Nosotros no podemos, y eso es algo que nos penaliza mucho", finalizó.