Quartararo: "Aún no ha habido conversaciones con Yamaha"

Fabio Quartararo afronta un año clave en su trayectoria en MotoGP. El piloto francés se ha visto engullido por la crisis de Yamaha, por la cual ha pasado de luchar por las posiciones delanteras a verse inmerso en la zona media baja de la clasificación. Así, en un 2024 en el que acaba su contrato, tendrá que decidir si sigue confiando en la marca japonesa o si pondrá rumbo a otro proyecto que le vuelva a permitir estar delante.

Para tratar de convencerle, los de Iwata han hecho toda una serie de cambios, con fichajes de nuevos ingenieros para darle un toque más europeo a su mentalidad, pero también técnicos, como la mejora del motor de la nueva M1. Sin embargo, la moto aún está lejos de la parte delantera. Así se presenta Yamaha en el GP de Qatar de este fin de semana, que abre la nueva campaña.

En la rueda de prensa previa de pilotos, Quartararo explicó que verdaderamente Yamaha ha dado un paso adelante, pero que falta trabajo, especialmente a una vuelta y en términos de recuperar puntos fuertes que la casa nipona tenía en el pasado en sus máquinas.

"Creo que hemos dado un paso adelante en cuanto a cómo estamos trabajando", empezó diciendo el 'Diablo'. "La mentalidad en el equipo es completamente distinta. Creo que hemos dado un paso, pero todo el mundo lo ha hecho. Por eso nos está costando ahora mismo. Necesitamos un poco más de tiempo. Los ingenieros están haciendo una labor fantástica. Ahora mismo creo que estamos lejos, no estamos en posición de luchar por las posiciones que deseamos, pero vamos a dar el máximo desde el comienzo de la temporada hasta el final".

Quartararo celebró después la llegada del nuevo sistema de concesiones a MotoGP, pensado para ayudar precisamente a las marcas japonesas: "Pienso que es realmente importante poder tener la oportunidad de cambiar muchos elementos de la moto. El motor está bastante bien, pero poder probar más elementos durante la temporada creo que será fantástico. La idea que tienen los nuevos ingenieros requiere de mucho tiempo de aplicación. Incorporar en el fin de semana de carrera todos estos elementos es difícil, sobre todo a nivel de electrónica. Y ser capaz de probarlos yo. Cal Crutchlow está haciendo una gran labor, pero probar tú mismo lo que tú necesitas resulta aún más provechoso. Además, tenemos solamente dos motos".

"Hay muchas áreas donde tenemos que mejorar. El año pasado, el ritmo de carrera ya era mejor que a una vuelta, y ya sabemos lo importante que es pasar a la Q2. Luego, hay que mejorar la entrada en curva, la electrónica, cómo estamos utilizando el neumático trasero en la entrada... Es algo que vamos empeorando cada año, y nos estamos centrando demasiado en otras áreas. Hay que volver a 2019, donde teníamos la posibilidad de pilotar de manera más suave", siguió.

Sin embargo, el #20 no tienen ninguna preocupación en particular respecto a la nueva moto, para después remarcar la mejora de la nueva unidad de potencia: "La forma de trabajo es lo más importante, ha habido cambios en el equipo que han cambiado totalmente la mentalidad. La adaptación del equipo requiere de más carreras y de más experiencia. En cuanto a preocupaciones, no tengo ninguna en particular. Solamente, dar más pasos adelante de lo esperado en cada salida a pista".

"Quizás a una vuelta el motor no marca tanto la diferencia, pero para preparar un adelantamiento y luchar en carrera es menos difícil. O poder estar delante. Creo que podemos pilotar de una manera más similar a otras fábricas. Es verdad que nuestra aerodinámica es un poco más ligera, pero eso demuestra que Yamaha está trabajando muchísimo. El gran cambio del invierno ha sido la velocidad punta, estamos muy contentos", detalló posteriormente.

De cara a la renovación, Quartararo confirmó que no ha hablado con Yamaha, y que no hay ninguna fecha límite para decidir su futuro con el equipo comandado por Jarvis: "No, no hay ningún plazo límite. Aún no ha habido conversaciones formales con Yamaha en este sentido. Creo que voy a necesitar un poco más de tiempo para ver el proyecto, la mentalidad del equipo, cómo va la cosa con estos nuevos ingenieros... Están dando pasos, pero creo que tenemos que escuchar a todos. El plan que tenemos trazado con el equipo es ver, pasadas unas carreras, cómo podemos mejorar la electrónica. Pero no será fácil saber cuando estará lista la moto. Ya no pienso en ganar, pienso en el Top 5 y luego ir paso a paso".

Después, el de Niza celebró la nueva medida de Michelin para relajar la norma de presiones mínimas, con una nueva cifra a respetar en la goma delantera de 1.8 bares: "Creo que está bastante bien. Si te pasas por arriba pierdes prestaciones, y si te quedas corto pues también. Hay carreras como Tailandia, básicamente donde hace mucho calor, en la que tienes que jugar mucho con la presión del neumático delantero. Y creo que 1.8 bares está bastante bien", finalizó.