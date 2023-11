Quartararo: "Si miro cómo llegué aquí el año pasado, quiero llorar"

A pesar de no poder revalidar la corona conseguida en 2021, el Diablo llegó a Valencia en 2022 con posibilidades matemáticas de proclamarse campeón. Finalmente fue Pecco Bagnaia quien se estrenó como campeón, después de materializar una remontada de más de 90 puntos sobre el de Yamaha, quien, a pesar de eso, no podía ni imaginarse la desaceleración que sufriría la marca de los diapasones con su moto de 2023.

A las puertas de la carrera que pondrá el cerrojo al campeonato, Fabio Quartararo ocupa la novena plaza de la tabla general, con 167 puntos en su casillero, 81 puntos menos de los que acumuló en todo el pasado ejercicio (248), en el que aún no habían entrado en juego las sprint. En bajón forzado por las circunstancias, que, evidentemente, también implicó un cambio en sus expectativas.

"Si miro cómo estaba el año pasado, quiero llorar. En los últimos años tenía mucho más estrés que ahora, que no peleo por nada. Ahora, un mal resultado no me cambia la vida. Ha sido un año largo, especialmente con tantas sprint, que creo que no son necesarias", convino Quartararo, este jueves, que volvió a invitar a los actores que organizan y rigen el campeonato, básicamente a Dorna y a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), a que reconsideren la cantidad de carreras cortas del calendario.

"El nuestro es un deporte peligroso de por sí. Y creo que hay sábados que terminamos más cansados que los domingos. Las motos que usamos cada vez son más físicas. Estamos en la última carrera del año, y ya saben que las gradas estarán llenas. ¿Qué necesidad hay de correr también el sábado?", añadió el muchacho de Niza, quien, a la vez, mostró su escepticismo ante el poder que pueda tener la asociación de corredores que se está formando, para poder modificar decisiones de este estilo.

"Hasta que no tengamos un papel firmado por todos los pilotos, no podremos cambiar nada. Tendríamos que funcionar por mayoría, porque es imposible que los pilotos estemos todos de acuerdo, a menos que sea por un bache o un muro", añadió el #20.

Uno de los objetivos de esta especie de sindicato de pilotos sería el de procurar una cierta estabilidad y un esmero en que los contratos firmados se respeten, algo que no ha ocurrido esta temporada. A cinco días del primer ensayo de pretemporada que se realizará el martes, aún no se ha anunciado quién sustituirá a Marc Márquez en el equipo oficial de Honda, y si eso implica otro movimiento. "Mi primer contrato de fábrica con Yamaha lo decidimos en 2019 y era para 2021. Ahora, estamos a cuatro días del test y hay contratos sin firmar", remachó el galo.