Quartararo: "Que Rins no esté en el test de Valencia no creo que cambie nada"

En una de las operaciones más relevantes del curso, Alex Rins firmó con Yamaha para convertirse en corredor oficial de la marca de los diapasones con vistas a la temporada que viene, en la que compartirá el garaje con Fabio Quartararo.

El todavía piloto de la escudería LCR tiene previsto probar la M1 en el test posterior a la última parada del calendario, en Valencia. Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione la pierna derecha que este mismo jueves debía volver a ser intervenida, por tercera vez en los últimos cuatro meses. Al parecer, los últimos informes mostraron una pequeña hernia en la tibia que se fracturó en la caída que sufrió en Mugello, en junio, que requirió dos intervenciones y que le mantuvo sin correr durante siete grandes premios.

Ante la nueva ausencia de Rins, y la delicada situación deportiva por la que atraviesa Yamaha, a Quartararo se le preguntó este jueves por la influencia que podía tener la hipotética baja del barcelonés en el test de Cheste, en caso de que la cirugía pueda crearle más problemas.

"Primero que todo, la salud es más importante que la moto. O sea que le deseo [a Rins] que vuelva recuperado al 100% de la pierna. No sé lo grave que es la operación, pero volver antes de tiempo no es nunca un buen negocio. Lo hemos visto en Marc [Márquez] y en él. Que Alex no esté en el test de Valencia no creo que cambie nada; ni para él ni para nosotros. Lo importante es que vuelva recuperado", advirtió este jueves, ya desde Buriram, el francés, que en varias ocasiones se ha mostrado encantado con la llegada de Rins.

Quartararo ya no sabe qué responder en las previas cuando se le pide que fije un objetivo para el fin de semana. Hace cinco días, en Australia, tanto él como su marca tocaron fondo. El Diablo cruzó la meta el 14º, a 21 segundos de Johann Zarco, el ganador, mientras que Morbidelli lo hizo el 17º, a casi 38 segundos del de Pramac.

Con vistas al Gran Premio de Tailandia, el #20 espera volver a ser protagonista en una pista de la que guarda un recuerdo imborrable. En ella, en 2019, se midió cara a cara con Marc Márquez por el triunfo, que finalmente se llevó el de Honda; un triunfo que le valió para celebrar su sexto título de la categoría pesada.

"Alternamos fines de semana buenos, con otros malos. Aquí tocaría un buen resultado. Intentaré mantener pensamientos positivos. El objetivo es pasar a la Q2 ya desde el viernes, lo que supondría un gran paso adelante para nosotros. Siempre que hemos arrancado desde las tres primeras filas, hemos logrado buenos resultados", argumentó el campeón del mundo de hace dos años, que confía en que la carcasa trasera que Michelin ha desplazado hasta Buriram, algo más blanda, no juegue en contra de la Yamaha.