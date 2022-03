Fabio Quartararo: "Es el mejor podio de mi vida, conozco mi potencial"

Cargar el reproductor de audio

Preparado para sacar provecho de la pole, Fabio Quartararo salió primero durante el inicio de la segunda carrera del año, y después de una batalla por el podio con Johann Zarco y Jack Miller, el francés concluyó segundo en el Gran Premio de Indonesia.

Este se trata del primer podio de Fabio Quartararo desde que fue campeón del mundo, quien asegura "es el mejor de su vida".

"Creo que es el mejor podio que he hecho", adelantó a la prensa tras concluir la carrera.

"Ha sido inesperado. Desde el warm up he sentido que teníamos un extra, porque siempre tenemos problemas en mojado. Pero cuando está muy mojado hay buen grip y yo conozco mi potencial", aseguró el piloto oficial de Yamaha.

Después de una carrera pospuesta por la lluvia, Fabio Quartararo también se encuentra ante su primer podio en mojado.

"Quitar siete vueltas ha sido bueno, porque he ido tirando fuerte desde el principio. He visto que en agua tenía mucho más grip, aunque evidentemente he necesitado mi tiempo para darme cuenta de que podía ir rápido en estas condiciones".

Sin embargo, ante una reducción de vueltas de última hora, Fabio se mostró firme.

"20 vueltas han sido suficientes. Pensaba que iba a ser diferente, pero tampoco ha sido crítico", aunque asegura que no cree que "hubiera cambiado tanto el estado del asfalto con todas las vueltas".

Si hay algo en lo que han coincidido los pilotos de MotoGP ha sido en las impredecibles condiciones de la pista durante la prueba, situación que dificultaba llevar a cabo una estrategia en el trazado indonesio.

"No podía ver nada. He cometido dos errores en la última curva", describió el francés. "Sin grip en ese momento he perdido un poco, porque al principio no me iba tan mal, pero me ha llevado tiempo entender que podía rodar rápido".

"Estaba en quinto lugar y he necesitado tiempo para entender que podía ser más rápido. Estaba quinto y he visto un pequeño margen, así que he aprovechado la oportunidad", describió.

"Cuando te acostumbras a estar mas atrás piensas que ya es un buen resultado, pero yo sentía que podía seguir avanzado. Me sentía muy bien en la frenada y he conseguido buenos movimientos y en el momento en el que he llegado a Johann [Zarco] y Jack [Miller] he intentado ser lo más rápido posible porque el tema de la visibilidad era muy difícil".

Lo que al piloto francés le faltaba cada vez que iba a un circuito, hoy lo tenía. Fabio aprovechó para confirmar que la M1 necesita grip de forma natural. El piloto francés aseguró que el grip de la pista ha ayudado mucho a su ascenso al podio, pero necesita una moto que lo ofrezca en sí misma.

"Gracias al grip trasero he cogido mucha confianza en agua, he aprendido muchísimo y creo que hemos conseguido bastante velocidad en agua".

"Pero comparado con las demás [marcas], que en cada circuito tienen mucho grip, eso nos falta a nosotros. No ha sido por nuestra moto, es que la pista lo tenía. Así que ahora tenemos que encontrarlo nosotros", confirmó.

"El grip ha sido extraordinario y esperemos que siempre haya un grip así", mostró satisfecho con lo cosechado en Mandalika. "Hace mucho tiempo que no tenía esta sensación con la moto".

"Cuando te encuentras a diez segundos de tu mejor tiempo, eso significa que ya vas muy rápido. Y si es menos de ocho segundos, todavía es mejor. Solo me había pasado una vez".

"Hemos tenido suerte. En algunos circuitos cuando llueve no hay grip. Desde Austin [2021] hemos utilizado un set up diferente. La moto ahora tiene pequeños cambios, más el grip, han ayudado mucho. Sabemos que se pequeño cambio ha ayudado y nos podrá ayudar en el futuro", concluyó.