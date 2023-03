Quartararo, tras el test de Portimao: "Hemos dado un paso gigante"

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo era un hombre más tranquilo al término de la última jornada de los test de Portimao, con los que se puso fin a la pretemporada 2023 de MotoGP. El piloto de Yamaha logró una gran mejora respecto a sus tiempos del sábado, y supo colarse en la tercera posición de la clasificación combinada.

Crónica y resultados de la última jornada del test de Portimao: Bagnaia culmina su candidatura al título en el test de Portimao 2023

El francés se quedó a solo tres décimas del impresionante tiempo de Pecco Bagnaia, su presumible rival más directo, y su ritmo también fue mejor que el mostrado en el primer día de ensayos.

"Hoy hemos dado un paso gigante", confirmó Quartararo al bajarse de la moto. "Hemos rodado con un paquete aerodinámico similar al del año pasado, con los reglajes viejos, y la moto estaba funcionando. Podíamos ver dónde estaba el problema".

Esas declaraciones contrastan enormemente con las palabras pronunciadas apenas 24 horas antes, cuando dijo sentirse perdido y no saber qué era lo que estaba fallando. Hoy, sin embargo, se sintió "a gusto" con la moto. "Todavía me faltan algunas cosas para tener buenas sensaciones, pero nunca había hecho un 1:38.3 en este circuito. Así que creo que ha ido bastante bien".

"Estamos en una posición mejor. Creo que es bastante bueno ver que hemos hecho una mejora, todavía no estamos donde yo quería estar, pero creo que es un gran paso. Además, el agarre en los test siempre es un poco diferente al de las carreras, así que espero que nos ayude".

'El Diablo' también se mostró satisfecho con su simulacro de carrera al sprint, y calificó su ritmo con goma blanda de "bastante bueno". "En las primeras vueltas fui un poco conservador de más. Podría haber empujado un poco más, porque mi última vuelta fue de 1:38.8 con 12 vueltas en los neumáticos. Así que no ha estado mal".

Cuando se le preguntó si la idea es combinar el chasis de 2022 con el motor de 2023, Fabio dijo: "Sí, es más o menos así. Hemos probado diferentes configuraciones para la aerodinámica. Con los carenados más grandes la moto cambia un poco y ahora mismo creo que es un poco diferente".

Respecto al extravagante alerón que estrenaron las Yamaha por la tarde, más similar al de un Fórmula 1 que al de una MotoGP, comentó: "Realmente no lo notas. No sientes que sea peor o mejor, pero no creo que lo vayamos a utilizar. Mi mecánico me ha dicho que espera que no funcione [porque es feo]".

En su lugar, fabio atribuyó la gran mejora del domingo a los ajustes en la puesta a punto. "No se trata de piezas nuevas. Son cosas que ya teníamos, pero que no funcionaban bien por la puesta a punto. Mi mejor tiempo de ayer fue un 1:39.6, y hoy mi ritmo de carrera fue de 1:39 bajo. Así que el ritmo es casi un segundo más rápido. Ayer la moto era dura, no giraba".

"Hemos estado cuatro años casi con la misma moto. Pero este año hemos cambiado bastante y rápido, porque los demás han ido paso a paso. Pero durante tres años seguimos igual, y luego quisimos cambiar muchas cosas y yo creo que ahí nos perdimos".

"Hemos vuelto a lo de antes, pero con pequeñas modificaciones. Será difícil al principio, pero si Yamaha sigue trabajando y aporta algunas cosas creo que podremos estar ahí en la segunda parte de la temporada", concluyó el piloto de Niza.