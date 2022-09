Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo regresa este fin de semana al lugar que le coronó como campeón del mundo de MotoGP: el Gran Premio de San Marino, en Misano. El piloto de Yamaha aterriza en la Riviera de Rímini líder de la general, con un cómodo colchón de 32 puntos sobre Aleix Espargaró su más inmediato perseguidor.

Quartararo declaró ante los medios en la tradicional rueda de prensa de los jueves, y tildó al circuito de Misano como "un lugar especial". "En 2019 luché por primera vez por la victoria y el año pasado conseguí el título de MotoGP. En la primera carrera [de 2021] también estuve luchando con Pecco", añadió.

Además, llega con la moral alta después de haber sido capaz de poner en aprietos al arsenal de Ducati en el pasado Gran Premio de Austria. El galo, pese a tener una montura en inferioridad mecánica, consiguió auparse hasta la segunda posición, con un vitoreado adelantamiento sobre Jack Miller.

"Lo de Austria fue algo bastante especial, siempre estaba en medio de ellos", explicó. "La mitad de la parrilla son Ducati. Tienen muy buenos pilotos y buenas motos. Además, Aleix está yendo rápido en todos los circuitos, así que no es solo cosa de las Ducati. Pero en Austria estaba rodeado", dijo entre risas.

Pero reconoce que fue una carrera "dura". "Ellos [las Ducati] gestionan la aceleración de una forma muy similar, pero yo tengo un estilo de pilotaje completamente distinto, así que me resulta muy difícil hacer un adelantamiento".

"A veces no puedo tener el paso por curva al que estoy acostumbrado y tengo que hacer adelantamientos algo extraños, pero somos capaces de mantenernos con ellos. Lo difícil es adelantarles, pero creo que la experiencia de Austria me ayudará en el futuro".

De cara a este fin de semana, el de Niza no se atreve a hacer pronósticos. "Ya es difícil luchar por estar delante, pero si además tengo que dedicarme a predecir quién va a estar a mi lado... me pides demasiado", bromeó. "Mi trabajo este fin de semana es hacerlo lo mejor posible, tenga al lado a Aleix, a Pecco u ocho Ducati".

Lo que sí tiene claro es el programa que seguirá en los test que se celebrarán la semana que viene en el propio trazado adriático. "Vamos a probar la moto y el motor de 2023. Ya tuvimos un pequeño test en Barcelona, y parece que aquí vamos a poder probarlo mejor".

A Quartararo también se le preguntó por las carreras al 'sprint' que entrarán a formar parte del campeonato en 2023 y sobre las que vertió fuertes críticas en Austria. "Este año, preparas la carrera en el FP4. Pero si solo van a contar los FP1 y los FP2 [para el pase a la Q2], tienes que ser rápido desde el primer entreno. El FP2 será el único momento en el que podrás preparar la carrera. Creo que eso será lo más difícil".

En referencia a la retirada de Andrea Dovizioso al término del presente gran premio, Fabio le desea "lo mejor". "Conozco a Andrea desde que entré en este mundillo. Es un piloto que se ha mantenido a un alto nivel durante mucho tiempo y ha conseguido muchas cosas".

Por último, a 'El Diablo' le preguntaron por la cita, de lo que queda de temporada, que le gustaría que fuese anulada. "Yo quitaría Aragón. Es un circuito que nunca me ha gustado, no sé por qué. Siempre he sido rápido, pero en carrera no termino nunca de conseguir un buen resultado. Si tuviese que cancelar una... ya hay demasiadas carreras en España".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!