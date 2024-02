Quartararo: "La Yamaha es más rápida, pero aún no es una moto ganadora"

Honda y Yamaha parecen compartir sensaciones en este arranque de la temporada 2024 de MotoGP. Las dos fábricas japonesas de la parrilla reciben este año ventajas sobre el resto, por el nuevo sistema de concesiones, con el fin de que salgan de la parte trasera. Además, ambas marcas están llevando a cabo un proceso de 'europeización', realizando fichajes con el objetivo de acercarse a la mentalidad de Ducati, KTM o Aprilia, que están posicionadas delante.

Con este panorama se han plantado las dos casas niponas en Sepang, para las primeras pruebas de la pretemporada. Y los principales referentes de ambas coinciden: hay un paso adelante en sus respectivas motos, pero también mucho trabajo por hacer. Mientras que en Honda hablan de una RC213V al 60 por ciento de su potencial, o cuya solución no se soluciona en un par de entrenos, en la firma de Iwata se encuentra Fabio Quartararo, que también nota una mejora en la M1, aunque aún no ha podido demostrarla. Una línea por la que sigue tras el Día 1 del test de Sepang.

El piloto francés finalizó el martes en una buena tercera posición en la tabla de tiempos, a apenas 277 milésimas del mejor crono, de Jorge Martín, y a 7 milésimas de Pedro Acosta, que volvió a sorprender codeándose con los pilotos más experimentados. Tras terminar el primer día de ensayos, el 'Diablo' destacó que la Yamaha es más rápida que la de 2023, y que a la casa de los tres diapasones le han beneficiado los fichajes hechos en Ducati, pero también que no es una máquina que esté aún para ganar.

"Contento, porque la velocidad es más rápida que la del año pasado, pero esto no es suficiente para pelear por ganar", empezó diciendo Quartararo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Estamos mejor que el año pasado, pero esta moto aún no es ganadora. Lo que pasa es que ahora, con la incorporación de Max Bartolini (nuevo director técnico de pista) y Marco Nocotra (aerodinámico y hombre de máxima confianza de Gigi Dall'Igna), la cosa ha cambiado como de blanco a negro".

El de Niza explicó qué aportan a Yamaha estas caras nuevas: "Me encanta trabajar con las nuevas incorporaciones. Antes, cuando teníamos un problema no arriesgábamos tanto porque los japoneses no querían. Ahora, no paramos de probar hasta solucionar el problema".

Al igual que en la presentación de la Yamaha del lunes, Quartararo volvió a poner el foco en la electrónica: "Tenemos que mejorar mucho la electrónica. Cuando tenemos agarre esta moto va muy bien; el problema es cuando no".

"La moto es aún demasiado agresiva, y la conexión entre la electrónica y el acelerador se debe mejorar, porque se mueve demasiado cuando pierde agarre. Una vuelta la puedes hacer; pero no puedes estar 20 vueltas así", explicó para finalizar.