Quartararo sobre el choque de Márquez: "Está en el límite, puede pasar pero es duro"

Fabio Quartararo, que ganó aquí los dos últimos años, no pudo ser competitivo en ningún momento del primer gran premio de la temporada, celebrado en Portimao, preso de una moto que, asegura, no puede hacer funcionar.

El resumen es que el francés acabó 10º en la Sprint del sábado y 8º en la carrera de este domingo, sumando en total ocho puntos que le alejan en 29 del líder del certamen, Pecco Bagnaia, que con dos victorias suma ya 37 al frente de la general.

"Por supuesto que ha sido difícil. Viene sobre todo de la clasificación del sábado, porque dos veces seguidas hemos tenido problemas, ayer con el launch control. Hoy he elegido una trazada que no era la correcta, así que te quedas muy atrás. El ritmo no era tan malo, pero tal y como llevamos la moto, luchar con nuestros rivales no es posible. Así que tenemos que encontrar una solución para poder pelear con ellos", fue el balance.

Además, Quartararo no apuntó directamente a las Ducati como principal rival. "En realidad no es Ducati. Tenemos una moto totalmente diferente a las demás, y todos tienen más agarre que nosotros. Ahora mismo no tenemos solución. Puedes remontar, estás cerca, pero no puedes preparar un adelantamiento. Se van y luego vuelves. No puedes quedarte con ellos para intentar adelantar, que para mí es el principal problema".

Pese a estar lejos del escenario del choque de Marc Márquez con Jorge Martín y Miguel Oliveira, Fabio tiene su opinión sobre lo sucedido. "Está en el límite. Al final puede pasar, pero es duro. Fue un error, pero ayer pasó con Joan Mir, que me tocó a mi. Fue sancionado con una vuelta larga, pero no es cuestión de vuelta larga o no. La cuestión es que son sólo 12 vueltas. Hoy es otra historia. Pero el sábado, si estás lejos tienes que arriesgar, y al final son medios puntos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Para mí, es mejor hacer dos carreras [completas] que eso", razonó.

El problema es que los pilotos se contagiaron en la carrera larga de la agresividad de la sprint. "Ser agresivo no es un problema, pero hacer dos salidas en primer lugar es un doble riesgo porque el mayor riesgo está básicamente en la primera vuelta. Pero al final, no importa. Estamos aquí para correr y al final no quiero ser un piloto que se queja de todo. Si me dicen que corra, correré".

"Hay 37 puntos en juego en un fin de semana. Todo el mundo quiere sumar los máximos posibles, todo el mundo está al límite y cuanto más cerca estás del límite, cometes errores y puedes golpear a alguien. También creo que con los dos días de test que tuvimos aquí, todo el mundo empezó la FP1 al tope", añadió posteriormente.

Por último, le preguntaron a Fabio por el criterio de las sanciones. "No tienen ni idea. Dijimos que si un piloto golpea a otro y le hace perder tiempo o le hace daño, le dan una vuelta larga. A Mir le dieron una vuelta larga, a Luca Marini, lo siento, se ha caído, pero ha hecho daño a otra persona, el otro se ha caído y se ha roto el hombro y nada. No sé lo que están haciendo, pero deben tener un cambio por lo menos. En el briefing era lo principal, estuvimos una hora para hablar de una cosa y no lo hicieron", zanjó enfadado.