Fabio Quartararo mejoró en la carrera principal del GP de Portugal de MotoGP 2024 su resultado del sábado. El piloto francés fue noveno en la sprint, logrando puntuar, y entre sus previsiones estaba poder conseguir la octava posición el domingo, algo que finalmente logró.

El 'Diablo' cruzó la línea de meta en la séptima posición, aunque beneficiado en última instancia por el accidente entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez cuando luchaban por la quinta plaza y por los problemas técnicos en la Aprilia de Maverick Viñales, que acabaron con el de Roses por los suelos. Antes de eso, Quartararo se vio rebasado por Brad Binder y Marco Bezzecchi en los primeros compases, y después fue capaz de ganarle la partida al local Miguel Oliveira.

Así, el de Niza dio por buena la séptima posición, que no dejan de ser 9 puntos de cara a la general del campeonato buenos para Yamaha, pero por otra parte acabó preocupado por la distancia que le separó del ganador de la carrera, Jorge Martín. Llegó a 20.130 segundos del español de Pramac.

"Es complicado", dijo Quartararo tras la carrera en 'Canal+ Francia'. "Sinceramente, más que la posición, que es buena, hemos terminado séptimos y es un resultado positivo, es que el ritmo que hemos tenido en esta carrera ha sido muy mediocre. Pensaba que acabaríamos más cerca del líder. Casi perdemos un segundo por vuelta, eso es [una diferencia] enorme. Vamos a tener que encontrar una solución. Estamos en el buen camino, pero como piloto, siempre quiero que las cosas vayan más rápido, lo antes posible. Estamos dando pequeños pasos adelante, despacio, despacio".

Así, el #20 insistió en el encuentro con los medios en que el problema es haber encontrado ya el límite de la M1: "No es una cuestión de lo que no puedo hacer, es que hemos llegado al límite de nuestra moto. Ya hago todo lo que puedo con la moto, la cuestión es lo que la moto no me permite hacer para seguir el ritmo de los pilotos que tengo delante. Es sólo eso, por eso creo que con los datos de este fin de semana podremos dar algunos pasos adelante de cara al futuro".

Fabio Quartararo

Quartararo no ha parado de decir que ve cambios en la manera de trabajar en Yamaha, que se ven incluso con respecto al test de Malasia, el primero de pretemporada, pero que puede que no se plasmen en pista hasta mitad de temporada. Mientras tanto, Yamaha sigue tratando de aprovechar las concesiones, como está haciendo el lunes posterior al gran premio con un test en Portimao. El problema es que Quartararo no quiere ni puede tardar en decidir su futuro, si se quedará en la casa de Iwata o si cambiará de aires.

"Tengo que decidir mucho antes [de mitad de temporada], y será más una cuestión personal, para ver qué debo hacer para el futuro. Sinceramente, he pasado por cosas mucho peores cuando estaba en Moto2, cuando no sabía dónde iba a estar al año siguiente. La posibilidad de irme, de tener ofertas, de no estar estresado por no tener moto para el año siguiente, no creo que me afecte. Incluso diría que no me afecta en absoluto".

"Habrá que tomar una decisión, y no es fácil. Sé que tendré que tomarla dentro de poco, pero por un lado puedes ver a Yamaha haciendo cosas que nunca había visto en seis años, realmente están haciendo grandes cambios. Por otro, [existe la posibilidad de pilotar] motos que ya están delante. No será una elección fácil", explicó.

Fabio Quartararo

El francés sabe que tendrá mucho trabajo este lunes en el test de Portimao: "En primer lugar, habrá que ver qué tiempo tendremos, porque pinta bastante mal. Espero que podamos tener un buen día para al menos probar algo. Por lo visto, tenemos muchas piezas que probar, así que eso será bueno". Quartararo no quiso revelar nada, pero Alex Rins sí dio algunas pinceladas: "Tenemos que probar un elemento aerodinámico, nada del otro mundo, sólo una pequeña pieza en el carenado".

Por último, Quartararo quedó contento con el aprendizaje del fin de semana: "Creo que tenemos bastantes datos para analizar de este fin de semana. Es bastante positivo, aunque la carrera haya sido bastante complicada. Para mí, [lo positivo viene de] la información que hemos obtenido sobre los reglajes de la moto que hemos cambiado. Hemos hecho bastantes cambios desde el viernes hasta el sábado por la tarde".

"Hemos encontrado algunos puntos positivos, que eran un poco más complicados de gestionar, en el trato de los neumáticos, pero podemos ver que, cambiando un poco la geometría de la moto, tenemos puntos que son mejores. Hemos mejorado la entrada en las curvas, pero no se ha mejorado el agarre. Por eso todavía hay cosas que cambiar", finalizó.