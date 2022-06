El error de Honda, según Puig: "Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar"

Cargar el reproductor de audio

En una temporada en la que la ausencia de su campeón ha truncado la hoja de ruta del equipo, Alberto Puig se muestra optimista a pesar de los altibajos que está sufriendo el fabricante japonés en 2022.

"No es una buena temporada para nosotros y no hay nada que profundizar en la situación", introdujo Puig. "Está claro que no somos competitivos y tenemos que mejorar, y eso es lo que estamos intentando hacer".

Después de tocar fondo en Sachsenring con su peor resultado, el team manager del equipo japonés se sinceró sobre la crisis que atraviesa la escudería.

"Se pueden dar muchas explicaciones, pero lo cierto es que debemos mejorar y debemos cambiar nuestros procedimientos, y eso es lo que estamos intentando hacer. En la historia de Honda, hemos tenido más momentos buenos que malos, en cuanto a resultados, pero ahora estamos en uno malo. Así que tenemos que arreglarlo", reconoció el español.

A pesar de la ausencia que acarrea la recuperación de su cuarto paso por quirófano, Marc Márquez continúa arrojando luz sobre un equipo que necesita sus directrices. Sin embargo, sin la información de su campeón en el garaje, el desarrollo de la fábrica no está pasando por su momento.

Ante esta situación, el mejor escenario para HRC podría ser que Márquez regrese a final de temporada.

"Sí, si es posible, sería bueno que pudiera probar la moto para, digamos, después del verano o finales de año. Eso sería lo mejor, sobre todo para nuestros ingenieros, para que entiendan en qué dirección trabajar. Pero, la prioridad es la recuperación total de su brazo", insistió Puig.

De esta manera, y sin el #93 en el box, la búsqueda de un cambio para que Honda vuelva a ser más competitiva, preocupa cada día más al garaje japonés.

"Bueno, la historia de Honda es que nunca se rinde. Pero sabemos que lo conseguiremos. Tenemos que intentar probablemente cambiar un poco nuestra forma de pensar, y el punto clave es no rendirse en la persecución del objetivo y en la voluntad de encontrar las mejores soluciones".

El futuro compañero del #93 se suma a la lista de incógnitas de HRC en 2022. No obstante, la posibilidad de Joan Mir como apoyo del piloto de Cervera es una alternativa que está cobrando cada vez más fuerza en el paddock de MotoGP.

"Cuando apareció la noticia de Suzuki, todos nos sorprendimos", recordó Puig. "Obviamente, creo que los pilotos de Suzuki fueron a hablar con otros equipos, es normal. Hay opciones, hay diferentes opciones, y las estamos considerando", avanzó.

"Dijimos desde el principio que este año Honda tardaría más tiempo en decidir, y ahí es donde estamos ahora. Tenemos posibilidades, él también tiene grandes posibilidades, y en cuanto al equipo satélite, eso lo dirige Lucio, es su equipo, y le apoyaremos con cualquier decisión que decida [respecto al posible ingreso de Alex Rins]", concluyó Puig.