Puig, sobre lo de Portimao: "La intención de Márquez no era adelantar"

Marc Márquez fue el desafortunado protagonista del Gran Premio de Portugal que abrió la temporada 2023 de MotoGP este pasado fin de semana. El ocho veces campeón del mundo provocó un accidente al entrar colado en la curva 3 del circuito de Portimao: tocó a Jorge Martín, que acabó con un dedo roto del pie, y tiró a Miguel Oliveira para ira del público local.

El propio Marc también sufrió las consecuencias del accidente con una fractura en el dedo pulgar de la mano derecha que le imposibilitará estar en el segundo gran premio de la temporada, este próximo fin de semana en Argentina. Además, el #93 también fue sancionado con una doble Long Lap Penalty por los comisarios de la FIM de cara a la cita de Termas de Río Hondo.

Pasada la carrera, uno de los principales debates, además de qué traería el incidente, fue saber qué lo provocó. Aclararlo fue la labor de Alberto Puig, máximo responsable del Repsol Honda, a los compañeros de DAZN.

El ex piloto apuntó a falta de temperatura en las gomas como principal causa. "Marc ha salido con el neumático duro delantero. La goma no estaba a temperatura, ha frenado, ha bloqueado de delante y al soltar el freno… Lógicamente estas motos, con la inercia que llevan y lo que pesan, pues ha salido disparada. No ha podido evitar la colisión. No era su intención adelantar, pero cuando la rueda delantera bloquea es complicado. Pero no quería intentar el adelantamiento porque no estaba a la distancia", dijo.

"Estas cosas pasan en las carreras, las ruedas se bloquean y probablemente el neumático no estaba a la temperatura todavía. La lástima es que ha pasado y hay otro piloto involucrado. Queremos disculparnos delante de Aprilia y de Miguel Ángel Oliveira porque no era su intención, como no lo era caerse y fracturarse un dedo", continuó después, reafirmándose en que el de Cervera no buscaba el adelantamiento.

Finalmente, Puig descartó que al accidente también pudiera deberse a que Márquez estuviera forzando con la Honda por no sentirse cómodo con la moto. "El potencial de la moto ya lo conocemos y lo sabemos. Él iba cómodo, en esa vuelta y media estaba en un ritmo que para nada le costaba", finalizó.

