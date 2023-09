Crutchlow espera ayudar a Yamaha MotoGP con su wild card en Motegi

Yamaha se encuentra en un momento crucial de cara a su futuro en el Mundial de MotoGP. Esta temporada 2023 está siendo muy dura para la casa de Iwata, clasificada en el penúltimo lugar del Mundial de Constructores, con 125 puntos -superando solamente a la otra marca nipona en crisis, Honda, con 123-, y con Fabio Quartararo como el único piloto que ha sacado grandes resultados a la M1, con sus dos podios en las carreras largas de Austin y hace una semana en la India, y a duras penas.

La fábrica de los tres diapasones es consciente de que debe mejorar mucho en su prototipo para 2024 si quiere convencer al francés de que se quede, pero el estreno de la nueva moto en el test de Misano no fue el esperado. 'El Diablo' lo catalogó de "decepcionante", mientras que el director de Yamaha en MotoGP, Massimo Meregalli, consideró que podían irse de las pruebas con "una pequeña sonrisa", lo que provocó fricciones internas en Buddh y que el italiano tuviera que recular, dando a entender una "falta de comunicación" cada vez más evidente en la escudería.

Mientras Quartararo esperará que el test de postemporada de Valencia pueda servir a la fábrica para encontrar algo que sí merezca la pena para la próxima campaña, en el Gran Premio de Japón de este fin de semana Yamaha podrá contar con datos extra.

Y es que Cal Crutchlow disputará en Motegi su primera carrera como wild card desde que firmó por la casa nipona, aunque en 2021 y 2022 ya disputó carreras en MotoGP como piloto sustituto. Por ejemplo, en la carrera del año pasado en Japón finalizó 15º, como sustituto de Andrea Dovizioso en el RNF, cuando todavía era el equipo satélite.

El inglés, que ya disputó un test en el circuito como preparación para la carrera el pasado mes de agosto, probará piezas de la moto de 2024 durante el fin de semana, después de poder rodar con ella hace unas semanas en un test en Aragón. Y además, lo hará con el equipo Yamalube RS4GP Racing, con una decoración especial a juego con la marca de aceite de motor que da nombre al conjunto.

Para Crutchlow, su prioridad será ayudar a Yamaha a acelerar el desarrollo de la nueva máquina: "Estoy deseando correr en el Gran Premio de Japón. Hemos estado trabajando muy duro este año para mejorar la moto para los pilotos de fábrica, [de cara a] la temporada actual y la próxima", dijo.

"Este wild card nos dará la oportunidad de hacer algo un poco diferente durante el fin de semana y de encontrar la mejor puesta a punto posible para ayudarles en la carrera de Japón, en el resto de la temporada y, potencialmente, [para] el año que viene. Siempre me gusta ir a Japón, al país y al circuito de Motegi. Me lo he pasado muy bien visitando la sede y la fábrica de Yamaha, y espero pasar un fin de semana divertido", continuó.

Kazuhiro Masuda, director del equipo, también espera ayudar a la marca: "Estamos muy contentos de confirmar la participación de un wild card en el GP de Japón. La misión de Yamaha es volver a ganar un título. Estamos muy centrados en el desarrollo de la moto, por lo que hemos decidido aprovechar esta oportunidad de participar como invitados. Cal [Crutchlow] y los ingenieros se esfuerzan por mejorar la YZR-M1 a través de pruebas privadas. Estamos convencidos de que este wild card será útil como apoyo adicional al equipo de fábrica", expresó el japonés.