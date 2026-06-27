Martín: "No me sentía para hacer la pole pero volvió el 'modo ataque'; Bezzecchi es favorito"

Aunque Marco Bezzecchi, tras dominar todos los entrenamientos del fin de semana hasta la cronometrada, apuntaba como máximo favorito para llevarse la pole de MotoGP en Assen, Jorge Martín aún tenía algo que decir. El compañero del líder del Mundial, y segundo clasificado de la general, se sacó de la chistera el mejor tiempo de la Q2 para ocupar la primera posición de salida en el GP de los Países Bajos, en una parrilla enteramente dominada por Aprilia.

La casa de Noale cosechó el primer Top 4 al completo en parrilla en su historia en la categoría reina, con Martín primero, sobre Ai Ogura, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, que llegó a colocarse primero, hasta que le quitaron su mejor registro por exceder los límites de la pista.

'Martinator', que volvió a conseguir una pole 616 días después de la última, en el GP de Australia de 2024, firmó la 21ª de su vida en MotoGP, igualando a Fabio Quartararo. El español comentó en DAZN tras la cronometrada que no esperaba cosechar la primera plaza en Assen, pero le surgió el 'modo ataque' con neumáticos nuevos. Con todo, el de San Sebastián de los Reyes sigue apuntando a su compañero como referencia y favorito.

"Lo importante es darse cuenta de los problemas para ponerles solución. No me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana. Pero cuando puse gomas nuevas, el 'modo ataque' volvió", empezó diciendo.

"Pensaba que me quitarían el tiempo, pero he conseguido una pole en Assen, me emociona poder decirlo. Sigo diciendo que Marco es el favorito para hoy [la carrera al sprint], porque ha sido el más rápido en todos los ensayos. Lo importante será hacer una buena salida, ahora que no usamos los dispositivos, y sacar un buen ritmo", siguió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi, por su parte, mantiene el perfil bajo, como el viernes: "Ha sido una cronometrada buena, estoy contento. Me encontré una bandera amarilla cuando mejoraba, pero estoy contento con el trabajo del equipo. La salida será un poco una incógnita para todos. Puedes probar las veces que quieras, pero nada será como una salida normal", explicó, sobre lo que será este sábado la primera arrancada sin los dispositivos de altura delanteros, prohibidos con efecto inmediato tras Brno.

Entre ambos estará la Aprilia satélite de Trackhouse de Ai Ogura, que pasó de la pole en Chequia a la segunda plaza en Assen, por más que el 'time attack' no sea su fuerte. "La verdad es que no sé por qué he ido tan rápido. Podemos estar muy contentos, porque ayer veíamos que íbamos rápido, pero la cronometrada siempre es una sesión muy complicada. Todo el mundo va muy rápido. Tengo que intentar mejorar el primer sector, que es donde los demás me sacan ventaja", confesó el japonés.