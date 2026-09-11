Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"
Pol Espargaró ofreció una fantástica actuación este viernes en Misano al meterse de manera directa en la Q2, con el noveno mejor tiempo de la Práctica.
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pol Espargaró es uno de los hombres del día en Misano. El probador de KTM, sustituto en los tres últimos grandes premios de Maverick Viñales, ya venía avisando (lo hizo en Aragón) de que cada vez se encontraba con mejor ritmo al manillar de la RC16. Pero eso no hacía presagiar lo que ha logrado este viernes en el Gran Premio de San Marino.
Por más que el circuito que recibe el nombre de Marco Simoncelli se adapte mejor a las características de la moto austriaca que otras pistas, lo cierto es que el corredor de Granollers brilló con luz propia. En una actuación impresionante, el menor de los Espargaró se metió de manera directa en la Q2, con el noveno mejor tiempo (1:30.674).
A medio segundo del líder, de Marco Bezzecchi, el español, que también es comentarista de DAZN, solamente estuvo por detrás de Pedro Acosta, sexto, entre las filas de KTM. Se coló por delante del líder de la general, Jorge Martín con la Aprilia, mientras que Enea Bastianini fue undécimo, y Brad Binder decimoquinto.
"No tengo mucho que decir, la verdad es que estoy bastante impresionado", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "No esperaba hacer una vuelta así, no estaba en mis quinielas, no pensaba que podía hacerla. El tiempo es rapidísimo, y las cosas me han salido muy bien".
"Evidentemente he ido detrás de Pedro, que está a un nivel descomunal y hace que las cosas, incluso detrás de él, sean mucho más fáciles, pero ha salido todo bien. Después del primer 'run' he parado y he visto la cara de Manu [Cazeaux], mi técnico, y le he dicho que prácticamente era imposible mejorar lo que había hecho, y que me había parecido una vuelta muy peligrosa. Y ahí me he dicho, 'ostras, te estás haciendo mayor'. Pero luego, al volver a salir me he visto en situación detrás de Pedro y Marc Márquez, y evidentemente cuando he visto a estas dos bestias, ha parado el modo racional y ha salido el modo animal, y ahí ha salido lo que Dios ha querido".
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Cuestionado sobre cómo le ha ayudado rodar con la referencia de Acosta, Espargaró indicó: "Ayuda muchísimo, porque Pedro frena muy tarde pero sus líneas [trayectorias] son muy limpias. Me pasó en Aragón que me puse detrás de un par de pilotos para hacer la vuelta, pero sus trayectorias eran muy caóticas, y luego en clasificación me pude poner en el primer 'time attack' detrás de Fabio Quartararo y la verdad es que fue súper buena, una vuelta súper limpia, porque sabes que no se va a ir muy largo, que las líneas siempre son de fuera para dentro".
"Son pilotos que son muy precisos, y Pedro, a pesar de que tenga ese estilo agresivo y frene muy tarde, es muy preciso, y eso ayuda a que siempre sepas que, si frenas en el punto del piloto de delante o un poquito antes, ya estás en el límite, y el piloto de delante no va a cometer ningún error. Y eso facilita muchísimo las cosas", siguió.
A Espargaró también le preguntaron sobre si había sido una vuelta por encima de sus posibilidades: "Muy por encima, sí. Mucho. Ha salido la vuelta... Pues porque todavía tengo eso, ¿no? Una vuelta, un time attack, que sé cómo pilotar la moto al límite, y hay como destellos de genialidad, que me aparecen, pero sé que no soy capaz de mantenerlo en el tiempo".
Precisamente, a Espargaró le dijeron que está demostrando que es un piloto de MotoGP, más de tiempo completo que un probador. "No, no. Gracias, pero yo sé cuál es mi posición y no deseo por nada del mundo ser piloto permanente otra vez. Porque soy consciente de que no soy capaz de mantener el nivel de exigencia durante todo el año, en todos los circuitos. Y sé que si sigo compitiendo, tarde o temprano voy a colapsar y me va a costar mucho. Ya estoy pensando en si tuviera que hacer la gira asiática, porque está muy cerca y esperemos que Maverick vuelva pronto, pero realmente se me haría muy complicada, porque tengo otros quehaceres, que me ocupan más tiempo, y que quiero más que la moto. Y cuando sientes que algo así pasa, ya entiendes que tu momento ya ha pasado", dejó claro para cerrar.
Comparte o guarda este artículo
Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"
Pol Espargaró volverá a sustituir a Maverick Viñales en Misano
Espargaró advierte: "El cambio de los neumáticos de 2027 en MotoGP va a ser salvaje"
Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1
A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano
A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino
Últimas noticias
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios