Al inicio de la temporada, Pol Espargaró ya no parecía entrar en los planes de Honda para 2023. Aunque el equipo de Alberto Puig firmó a Joan Mir, que quedaba libre tras la salida de Suzuki del mundial, Pol llegó a estar relacionado con la estructura satélite LCR. Sin embargo, el año que viene volverá a KTM, esta vez en las filas del Tech3.

"Tuve la oportunidad de quedarme en Honda, y les respeto mucho por ello", declaró el de Granollers a la web oficial del campeonato, aunque no especificó si esa oferta era para continuar en la estructura oficial o la satélite. Pol desveló que Honda no lo responsabiliza de los malos resultados: "No me dijeron 'no eres lo suficientemente bueno, así que deja el proyecto'. Estaban contentos conmigo y me dieron la posibilidad de continuar, pero elegí otra cosa".

El principal motivo detrás de esta decisión es la clara falta de rendimiento de la Honda. Acostumbrada a dominar el campeonato con Marc Márquez, la marca ha sufrido más que nunca desde la lesión de su piloto estrella, y a Espargaró, 17º clasificado de la general, le cuesta creer en cualquier progreso a corto plazo, habiendo percibido la falta de respuesta en los últimos meses.

"En los últimos años, Honda ha tenido muchas dificultades, pero la situación de este año es extraordinaria. Además nos estamos enfrentamos a nuevos rivales, con pilotos jóvenes y muchas Ducati, lo que lo hace aún más difícil, especialmente los sábados. Es muy difícil clasificarse delante y hacer una buena carrera".

"Estamos luchando, la moto no funciona bien, no tenemos piezas para mejorar y todo parece ir muy lento. Replantearse tantas cosas lleva tiempo, y eso nos cuesta posiciones en carrera y te hace perder, y perder, y perder, lo que es bastante frustrante. Por otro lado, cuando los japoneses traen algo, sabes que funcionará. Así es como trabajan".

Espargaró quiere recuperarse en 2023

A pesar de dos temporadas difíciles en las que solo ha subido al podio dos veces, Pol Espargaró no se arrepiente de haber entrado en el equipo con el que soñaba de niño, y valoró la experiencia de gratificante : "Para un piloto no es fácil psicológicamente, pero física y mentalmente creo que soy lo suficientemente maduro como para afrontar los problemas de otra manera, y no me arrepiento."

"Disfruté de la decisión, aprendí mucho, tuve una experiencia increíble, conocí a personas increíbles que me ayudaron a crecer mucho y quiero usar esta experiencia para convertirme en un mejor piloto".

Con el regreso a su antigua moto, la KTM, y el reencuentro con su primer equipo de MotoGP, el Tech3, Pol Espargaró buscará convertirse en ese mejor piloto. El #44 considera que la experiencia adquirida en Honda le ayudará a sacar aún más partido a una KTM a la que ha dado forma, y aunque correrá en el equipo satélite con los colores de GasGas, confía en volver a ser el mejor representante de la fábrica austriaca.

"Quiero una moto con la que sepa que puedo ser rápido, y conocer a la gente que me rodea para tener todo lo necesario para poder rendir bien. Quiero ser el mejor piloto de GasGas, en este caso, y el mejor de KTM. Tengo algo extra, mi experiencia con diferentes marcas, y el conocimiento de cómo empezó este proyecto y lo lejos que ha llegado la moto".

"Creo que puedo aportar algo más que velocidad y resultados. Estoy abierto a todo, a hacerlo lo mejor posible en términos de resultados, pero también a desarrollar una mejor moto".

