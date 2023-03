Pol Espargaró: "Aún tenemos cosas guardadas bajo la manga para 2023"

Cargar el reproductor de audio

El Tech3, ahora bajo las siglas de GasGas, presentó el pasado 4 de marzo sus colores para la temporada 2023 de MotoGP. El equipo dirigido por Hervé Poncharal afronta una importante transformación para el nuevo curso, pasando a contar como un equipo de fábrica 'disfrazado' y acogiendo en su garaje a dos nuevos pilotos.

Quien lleve la batuta en el box será Pol Espargaró, con mucha más experiencia en la clase reina que el debutante Augusto Fernández, vigente campeón del mundo de Moto2.

Para Pol supone un regreso a casa por partida doble. Fue el Tech3 quien le dio la oportunidad de subir a MotoGP, por aquel entonces como piloto satélite de Yamaha. Después de varios años con el equipo francés, firmó por una joven KTM para liderar el desarrollo de la RC16 en los grandes premios.

Ahora, tras un periplo infructuoso de dos temporadas con Honda, el de Granollers vuelve a subirse a una moto austriaca, aunque cambiando su rol de oficial por el de satélite.

La principal dificultad que tratarán de solventar en 2023 es conseguir ser rápidos a una vuelta, después de un 2022 en el que las malas clasificaciones lastraron los resultados de la casa de Mattighofen.

Cuando se le preguntó por las diferencias entre la KTM que dejó hace ahora tres años y la actual, Pol tiró de ironía: "Ha cambiado mucho; ahora es GasGas", dijo entre risas.

"La moto es muy diferente, aunque el ADN se mantiene. Es más rápida; el trabajo que hicieron Dani [Pedrosa], Mika [Kallio] y Jonas [Folger] fue muy bueno y la moto es mejor".

Después de haber probado gran cantidad de piezas nuevas en Sepang, Pol reveló que en los test de Portimao dejarán a un lado los paquetes aerodinámicos para centrarse en la puesta a punto.

"Creo que en los test no tendremos que probar demasiadas cosas de aerodinámica o motor, porque Portimao no es el mejor circuito para probar estas cosas. Además, la carrera es una semana después", declaró el español.

"Así que nos centraremos más en tener una buena puesta a punto. Una vez la tengamos, podremos probar chasis, basculantes o lo que sea. Pero lo importante es terminar el test sabiendo que tenemos el mejor paquete para la primera carrera del año".

Espargaró aseguró que los comentarios de todos los pilotos de la marca apuntaron en la misma dirección, algo que valoró positivamente: "Todos tuvimos claro los puntos positivos de cada motor y hemos elegido más menos las mismas cosas. Creo que es importante que aún teniendo cada uno su estilo de pilotaje hayamos coincidido en los mismos aspectos".

Asimismo, reveló que en la fábrica aún siguen trabajando para mejorar el paquete de 2023: "Aún tenemos cosas guardadas bajo la manga. La fábrica está trabajando en nuevas piezas para las carreras al sprint".

"Van a ser muy diferentes", comentó en referencia a las carreras cortas que introducirá el campeonato este año, "porque podemos usar todo el combustible que queramos, así que la entrega de par va a ser diferente, la electrónica va a ser diferente...".

"Tenemos que ayudar al deporte. Obviamente, como humanos siempre preferimos tener que trabajar lo menos posible [refiriéndose al mayor número de eventos promocionales y carreras]. Pero creo que tenemos que trabajar todos juntos en la misma dirección".

"No creo que este deporte no sea lo suficientemente grande, pero hay que mejorarlo. Lo que no podemos hacer es quedarnos tirados en el sofá esperando a que las cosas cambien sin hacer nada. Puede que las carreras al sprint funcionen, no lo sé. Pero los pilotos somos los primeros que queremos mejorar la situación".

